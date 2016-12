Deputatul Virgil Pop va executa cinci ani de închisoare

Deputatul Virgil Pop are de executat cinci ani de închisoare pentru trafic de influenţă, completul de cinci judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) respingând, ieri, recursul parlamentarului. Completul a menţinut, astfel, decizia dispusă la fond în acest caz. ÎCCJ urmă să întocmească aseară formalităţile şi să transmită Poliţiei de domiciliu actele pentru a fi încarcerat condamnatul. Totodată, instanţa supremă a dispus condamnarea Adinei Gorgan, administrator al SC Turdarom Advertising SRL Turda, la un an de închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată şi trei ani de închisoare pentru spălare de bani. În cazul acesteia, judecătorii instanţei supreme au dispus suspendarea executării pedepsei. Potrivit DNA, Virgil Pop ar fi solicitat 80.000 de euro de la un om de afaceri din Oradea pentru a-i înlesni încheierea unor contracte cu Electrica, în timp ce Adina Gorgan este acuzată că, prin intermediul falsurilor săvârşite de ea în cadrul societăţii pe care o conduce, (a emis facturi către societatea orădeanului, iar banii încasaţi i-a transmis deputatului), s-au încasat o parte din banii respectivi.