„Deputatul-mitralieră“, audiat de procurori

Deputatul Cătălin Rădulescu, cel care a declarat că are o armă AKM pe care nu ar ezita să o folosească, a fost audiat de procurorii de la Parchetul General. „Regret faptul că s-a ajuns la o asemenea escaladare a declarațiilor mele, căci intenția mea nu a fost să ameninț pe cineva, direct sau indirect, cu acte de violență, tulburând ordinea publică sau generând o stare de insecuritate. Este evident că, pe fondul unei anumite stări de iritare pe care mi-au generat-o cei doi jurnaliști care mă intervievau, am început să bravez, să mă dau mare, cum se spune popular, lăudându-mă că aș avea arma cu care am tras la Revoluție, ceea ce nu este adevărat: nu am tras la Revoluție, nu am deținut pe perioada Revoluției și, ulterior, arme de foc, ci doar din anul 1999. Practic, am căzut victima propriei mele superficialități“, le-ar fi spus parlamentarul procurorilor. Amintim că deputatul PSD Cătălin Rădulescu a șocat în urmă cu câteva săptămâni, când a declarat, în contextul protestelor din Piața Victoria, că are armă AKM cu care a luptat la Revoluţie și nu ar ezita să o folosească. „O țin, pentru că, dacă vreodată mai vine cineva cu vreo idee să schimbe statul ăsta pentru care am luptat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag. Imediat! Imediat! Dar pot să ies unde vreau eu, dacă mă apucă vreo nebunie, pot să ies să trag unde vreau eu, e riscul meu și hotărârea mea“, a afirmat Rădulescu, citat de dcnews.ro. Din cauza acestei declarații, Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a autosesizat și a deschis dosar penal, iar Poliția din Argeș a demarat verificări privind armele deținute de deputat. Speriat de urmările declarațiilor sale, Rădulescu a spus că nu are nicio mitralieră și nicio armă de vânătoare, iar nu a făcut decât „să-și bată joc jurnaliștii care i-au luat interviul, pentru că l-au mințit că nu este înregistrat“.

S-A AUTOSUSPENDAT DIN PSD

Din cauza scandalului în care este implicat, deputatul Cătălin Rădulescu a decis să se autosuspende din PSD. „Sunt de multă vreme în PSD şi mă doare să văd că partidul, alături de care am fost la bine şi la greu, suferă din cauza unor discuţii în jurul numelui meu. Am decis să mă autosuspend şi să pun la dispoziţia conducerii partidului toate datele care să facă lumină în chestiunea în care am fost implicat”, a declarat deputatul pentru Criterii Naţionale.