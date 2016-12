„Derapajele şovine ale lui Laszlo Tokes trebuie sancţionate“

Euparlamentarul Corina Creţu, unul din membrii PSD decoraţi cu Ordinul „Steaua României”, a confirmat vineri faptul că a trimis membrilor Consiliului de Onoare al Ordinului Naţional „Steaua României” solicitarea de retragere a decoraţiei europarlamentarului Laszlo Tokes. „Am considerat că este datoria mea să fac această solicitare. Eu am avut nenumărate luări de poziţie şi am avertizat asupra derapajelor şovine ale lui Laszlo Tokes, care se foloseşte de calitatea de membru al Parlamentului European de a susţine astfel de teze. Cred că s-a ajuns într-un punct în care societatea românească nu mai are motive să tacă. Am tăcut prea mult până acum. Dacă în anumite condiţii pot fi acceptate anumite luări de poziţie ale unor naţionalişti, când un europarlamentar vine şi spune cum trebuie administrată o regiune, cred că se depăşeşte limita constituţională”, a declarat Corina Creţu. La rândul său, premierul Victor Ponta a anunţat vineri, după şedinţa CExN a PSD, că toţi membrii conducerii PSD decoraţi cu „Steaua României“ s-au asociat demersului europarlamentarului Corina Creţu privind solicitarea de retragere a distincţiei lui Laszlo Tokes.