Derby cu buzunarele goale

Cel mai important meci al etapei a 7-a a Ligii a II-a, întâlnirea dintre CFR Cluj și Astra Giurgiu, aduce față în față două echipe cu rezultate excelente în debutul sezonului, dar care se confruntă cu probleme financiare. Astfel, jucătorii clujeni nu au încasat niciun ban în ultimele două luni, în timp ce giurgiuvenii sunt în această situație de aproape patru luni. De altfel, în semn de protest, elevii lui Daniel Isăilă au refuzat să se antreneze miercuri, cerând conducerii să le achite restanțele. De această situație speră să profite Dinamo, care, în cazul unui succes la Botoșani, ar putea să urce chiar pe podium.

Programul meciurilor din etapa a 7-a - sâmbătă: FC Viitorul - Ceahlăul Piatra Neamț (ora 18.30, Look Plus, Dolcesport), CFR Cluj - Astra Giurgiu (ora 21.00, Look TV); duminică: CSMS Iași - ASA Tg. Mureș (ora 16.00, Look Plus, Dolcesport), Rapid București - U Cluj (ora 18.30, Look TV), FC Botoșani - Dinamo (ora 21.00, Look TV); luni: CSU Craiova - Oțelul Galați (ora 18.30, Look TV), Pandurii Tg. Jiu - Petrolul Ploiești (ora 21.00, Look Plus, Dolcesport). Vineri s-a disputat meciul FC Brașov - Concordia Chiajna 4-1 (Constantinescu 15, 49, Grigorie 33, Leko 53 / Boldrin 86). Partida Steaua - Gaz Metan Mediaș a avut loc după închiderea ediției.

Clasament: 1. Astra 15p (golaveraj: 16-2), 2. Steaua 15p (14-3), 3. CFR 13p (12-3), 4. Petrolul 13p (13-4), 5. Dinamo 12p (11-5), 6. ASA 11p (10-5), 7. Ceahlăul 10p (6-9), 8. FC Botoșani 9p (5-9), 9. U. Cluj 8p (7-5), 10. Gaz Metan 8p (6-7), 11. FC Brașov 8p (9-12), 12. Pandurii 6p (4-9), 13. Oțelul 5p (4-8), 14. Rapid 5p (4-9), 15. Concordia 4p (3-13), 16. FC Viitorul 3p (4-8), 17. CSMS Iași 3p (2-9), 18. CS U. Craiova 2p (4-14).