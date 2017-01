Derby de podium la Chiajna

Săgeata Stejaru va susţine sâmbătă, în etapa a 20-a din Liga a II-a la fotbal, cel mai dificil examen de la startul returului de campionat. Formaţia antrenată de Aurel Şunda şi Constantin Funda, aflată pe locul 2 în clasament, va juca pe terenul echipei de pe locul 3, Concordia Chiajna. Partida va începe la ora 12.00 şi va fi televizată în direct pe Dolce Sport. Având două puncte în plus la “adevăr”, Săgeata abordează cu optimism meciul de la Chiajna, conştientă nu are nimic de pierdut, oricare ar fi scorul final. „Concordia este o echipă bună, o echipă care de trei-patru ani este printre fruntaşele seriei. Sper ca şi de data aceasta să jucăm la fel de bine cum am făcut-o în ultimele etape şi să câştigăm trei puncte”, a declarat Aurel Şunda, antrenor principal la gruparea din Năvodari. „Este un meci important pentru noi, pe care nu trebuie să-l pierdem. Pentru asta trebuie să fim foarte concentraţi, să ne facem jocul nostru şi să nu-i lăsăm pe ei să-şi facă jocul. Chiajna are jucători buni, dar eu zic să putem scoate un rezultat pozitiv acolo”, a adăugat mijlocaşul Adrian Olah. În tur, la Năvodari, Concordia a câştigat cu 1-0. Iată formaţia probabilă a Săgeţii Năvodari: Fl. Olteanu - Bold, Goşa, Fl. Popa, Al. Vlad - Olah, V. Apostol - Boroştean, Vezan, Jianu - S. Chiţu.