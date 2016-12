Derby de prima ligă pentru Săgeata

Candidată la promovarea în prima ligă la fotbal, Săgeata Năvodari dispută sâmbătă, de la ora 11.00, unul dintre derby-urile Seriei 1 a Ligii a II-a, întâlnind, în deplasare, pe stadionul “Astra” din Ploieşti, liderul neînvins, Sportul Studenţesc Bucureşti, în etapa a 8-a. Cotaţi cu şansa a doua, năvodărenii vin după trei săptămâni de pauză, cauzate de faptul că adversarele din precedentele două runde s-au retras din campionat în urma gravelor probleme financiare. În aceste condiţii, antrenorul Aurel Şunda a încercat să-şi ţină elevii în priză prin antrenamente tari, dar şi printr-un joc amical, câştigat vinerea trecută, cu 3-0, în fieful echipei din prima ligă Concordia Chiajna. Chiar şi aşa, tehnicianul grupării de pe litoral este optimist înaintea confruntării de sâmbătă.

„Pentru noi este un meci foarte important, dar nu decisiv. Întâlnim liderul campionatului, o echipă cu victorii pe linie, care are în componenţă jucători tineri, cu experienţă însă în prima ligă. În plus, au revenit la echipă doi jucători foarte valoroşi, Curelea şi Ferfelea. Mergem cu gândul la victorie, dar orice punct obţinut are valoare dublă, pentru că evoluăm în fieful uneia dintre contracandidatele la primele locuri. Sper să nu ne dezavantajeze pauza lungă pe care am fost forţaţi să o luăm”, a declarat Şunda. Antrenorul năvodărean nu se va putea baza pe serviciile căpitanului Florin Popa, în continuare indisponibil, după ce a fost diagnosticat cu hepatită în urmă cu două luni. Echipa probabilă de start pentru Săgeata: Gordin - Goşa, Tudorache, Sg. Bar, Cheţan - Diaby, V. Apostol, Vezan, Tigoianu - B. Oprea, D. Zaharia.