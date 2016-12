Derby între revelaţie şi lider la Mangalia

Etapa a 22-a a Ligii a II-a la fotbal programează sâmbătă, de la ora 11.00, derby-ul celor mai bune echipe constănţene din returul actualului sezon, Callatis Mangalia urmând să primească vizita liderului Seriei 1, Viitorul Constanţa. Revelaţia celei de-a două părţi a campionatului, formaţia pregătită de Mugurel Cornăţeanu a fost la un pas să se implice în lupta pentru promovare, după o serie de şase victorii consecutive, doar pasul greşit făcut pe teren propriu cu CSMS Iaşi îndepărtându-i pe Bardu şi compania de podium. Gruparea din Mangalia şi-a revenit rapid şi abordează jocul cu Viitorul cu moralul ridicat, după succesul obţinut săptămâna trecută la Bacău. „Va fi un meci dificil, pentru că întâlnim liderul, dar ne confruntăm şi cu mari probleme de efectiv. După meciul de la Bacău au pierdut patru jucători de bază, Doicaru, Ionuţ Florea, Răvoiu, toţi suspendaţi, şi Samson, accidentat. Cei care vor intra în teren trebuie să-şi facă datoria şi să dea totul pentru echipă. Se poate spune că suntem revelaţia returului, atât prin prisma rezultatelor, cât mai ales a jocului practicat”, a spus preşedintele Callatisului, Neculai Tănasă. Conducătorul grupării de pe litoral a mai declarat că obiectivul pentru acest sezon a rămas clasarea în prima jumătate a clasamentului: „Lupta pentru promovare este strânsă, dar noi suntem o echipă mică şi ne păstrăm obiectivul, clasarea pe un loc cât mai în faţă în Seria 1”.

OPTIMISM LA VIITORUL. De partea cealaltă, Viitorul este singura echipa din Seria 1 care nu a cunoscut înfrângerea în retur, însă elevii lui Cătălin Anghel au ratat şansa de a se desprinde în fruntea clasamentului după o serie de egaluri. „Un mare merit în faptul că s-a încins lupta pentru promovare ne aparţine, pentru că nu am ştiut să gestionăm avantajul de pe tabelă în câteva jocuri şi am pierdut puncte preţioase în deplasările de la Galaţi şi Buzău, dar şi pe teren propriu, cu Tulcea şi Farul. Dacă am fi avut în acest moment un avans de zece puncte, celelalte echipe s-ar fi luptat pentru un singur loc promovabil. În aceste condiţii, sunt vreo patru-cinci formaţii care vizează unul dintre primele două locuri. Trebuie să dovedim că am depăşit perioada critică şi să învingem în toate meciurile până la finalul campionatului. Depinde doar de noi să ne îndeplinim obiectivul”, a declarat preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu. Oficialul constănţean este convins că Viitorul va avea parte de un meci dificil la Mangalia, dar speră ca liderul să bifeze al doilea succes consecutiv. „Ca orice meci între echipe din acelaşi judeţ, va fi o întâlnire tare, dar trebuie să fim foarte atenţi. Ne cunoaştem foarte bine, mai ales că antrenorul de la Callatis a lucrat la Academie şi antrenează în acelaşi sistem pe care îl folosea şi la juniorii noştri. Tactic ne ştim, astfel că va conta cine va fi mai în formă la ora meciului. În privinţa jucătorilor pe care i-am împrumutat la Callatis, nu am pus nicio condiţie în privinţa folosirii lor în meciul direct”, a adăugat Peniu.