Derby local fără spectacol

Candidate la promovare în Liga I în acest sezon, FC Farul şi Viitorul Constanţa s-a anihilat reciproc în derby-ul etapei a 2-a a Ligii a II-a, desfăşurat vineri seară, pe stadionul “Farul”, scor 0-0. La primul meci pe teren propriu din actualul campionat, antrenorul gazdelor, Marian Pană, s-a gândit în primul rând să nu piardă şi a distrus construcţia adversarilor, punându-l pe Buzea paznic la Cristocea. Fără coordonator, oaspeţii s-au orientat mai mult către soluţii individuale, dar singurul care a mişcat a fost Chiţu, care s-a pierdut de fiecare dată în driblinguri. Mutările celor doi tehnicieni au tacticizat jocul, transformându-l într-o luptă tare pentru balon, la mijlocul terenului. Spre lauda lor, jucătorii s-au concentrat asupra fotbalului, astfel că au lipsit durităţile. Din păcate, a lipsit şi spectacolul, fiecare combatantă trecându-şi în cont câte o singură ocazie. Farul a strălucit în min. 36, la execuţia lui Pătulea, care a prins o ghiulea, cu piciorul stâng, în bara din stânga lui Costea. Un minut mai târziu, Cristocea a profitat de absenţa lui Buzea, aflat în afara terenului din cauza unei accidentări, dar şutul său a trecut puţin pe lângă poartă. În final, după o repriză a doua dominată steril de Viitorul, tabela de marcaj a indicat acelaşi scor ca la începutul partidei.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Marian Pană): Cernea - L. Dobre, I. Posteucă, L. Ştefan, V. Sandu - Niţescu, Buzea, Stăncioiu, Ivanovici - Pătulea (70 Gh. Badea), Şt. Ciobanu; Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Costea - Ninu, Larie, Păcuraru, L. Turcu - Lazăr, Onicaş, Cristocea - Albu (46 V. Simion), Pantelie (62 V. Rusu), A. Chiţu (73 Călinţaru). Cartonaşe galbene: Cernea, L. Dobre, L. Ştefan, V. Sandu, Stăncioiu / Chiţu, Păcuraru. Au arbitrat: Georgian Ionescu - Cătălin Guloiu şi Dan Popescu (toţi din Buzău).

MULŢUMIŢI PE JUMĂTATE. La final, ambii tehnicieni erau mulţumiţi că nu au pierdut, dar au recunoscut că şi-ar fi dorit victoria. „Ne-am fi dorit cele trei puncte, dar în prima repriză nu am avut răbdare să desfacem pe benzi, să avem mai multă claritate, să şutăm mai mult şi să dăm mai multe centrări. Este un rezultat echitabil, chiar dacă am avut mai multă posesie şi am controlat jocul. Fotbalul se joacă însă pe goluri”, a spus Cătălin Anghel. „Ne-am atins scopul pe jumătate. Mi-aş fi dorit să câştigăm, dar este foarte important că nu am pierdut. Am fost dominaţi, pentru că aşa am dorit, să ne închidem şi să lovim pe contraatac. Puteam să învingem, dacă ţinem cont că am avut ocaziile mai mari, dar până la urmă este un punct câştigat”, a adăugat Marian Pană.