Derby pentru fotoliul de lider

Intrată în lupta pentru promovare după un parcurs peste aşteptări, Săgeata Năvodari (locul 2, cu 25 puncte) se pregăteşte pentru marele examen al turului, duelul cu marea favorită la accederea în prima ligă, Ceahlăul Piatra Neamţ (locul 1, 27p), programat azi, de la ora 16.30 (în direct la Dolce Sport), în etapa a 12-a a Ligii a II-a. Cu punctaj maxim pe teren propriu, nemţenii sunt cotaţi cu prima şansă, dar echipa pregătită de Aurel Şunda şi Constantin Funda a dat peste cap calculele hârtiei în acest campionat. Despărţite de două puncte în clasament, cele două combatante vor oferi o luptă între cel mai bun atac, Ceahlăul, cu 30 de goluri înscrise, şi cea mai bună apărare, Săgeata, cu 7 goluri primite. „Avem cea mai bună apărare din Seria I, dar jucăm şi ofensiv, pentru că toată echipa participă la ambele faze ale jocului. Ceahlăul va suferi prima înfrângere din acest sezon”, a spus Şunda, care va avea la dispoziţie întreg lotul, pentru prima oară după mai multe etape, astfel că va miza pe cea mai bună formulă de joc, avându-i în avanposturi pe cei doi golgeteri, Chiţu (8 goluri) şi Jianu (6 goluri). Echipa probabilă: Fl. Olteanu - C. Dinu, Goşa, Fl. Popa, A. Vlad - Boroştean, Olah, Apostol, Vezan - S. Chiţu, M. Jianu. „În ultimele etape am avut ghinion şi am nimerit doar bara, dar nu contează cine înscrie. Important este să câştige echipa, iar trei puncte ne-ar aduce pe primul loc”, a spus Jianu. De partea cealaltă şi gazdele îşi vor putea folosi golgeterul, Cristian Gafiţa (8 goluri), care s-a refăcut, după accidentarea suferită săptămâna trecută, în jocul cu Dinamo II. La Piatra Neamţ şi-au anunţat prezenţa şi câteva zeci de suporteri năvodăreni, care vor pleca cu un microbuz, în cursul acestei dimineţi.