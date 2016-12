Derby-ul FC Farul - Victoria Brăneşti a fost amânat

A PLECAT MARIUS IORDACHE. După ce a respins cererea formulată de FC Farul pentru a amâna întâlnirea cu Victoria Brăneşti, programată iniţial sâmbătă, de la ora 13.00, Federaţia Română de Fotbal (FRF) a luat ieri o măsură pe placul grupării de pe litoral. Astfel, în şedinţa Comitetului Executiv al FRF s-a decis amânarea tuturor partidelor din etapa a 20-a a Ligii a II-a, din cauza condiţiilor meteorologice nevaforabile, acestea urmând să fie reprogramate. „Este o decizie care ne convine, pentru că avem timp să recuperăm toţi jucătorii accidentaţi”, a spus patronul Farului, Giani Nedelcu. „Pentru noi, amânarea pică bine, pentru că veneam după un eşec la un scor urât, iar acum avem timp să ne liniştim un pic. În plus, suntem o echipă care pasăm mult şi avem nevoie de un gazon bun. S-a văzut că pe nămol a trebuit să luptăm şi am capotat. În aceste condiţii vom schimba programul, urmând ca vineri să avem două antrenamente, iar sâmbătă să facem un joc-şcoală”, a adăugat antrenorul Ştefan Stoica. Tehnicianul Farului a dezvăluit că Andrej Rastovac va fi titular pe postul de fundaş stânga în următorul joc al formaţiei constănţene: „Slovenul este singurul de meserie ca fundaş stânga şi nu ne mai permitem să facem experimente”. „Nu ştiu dacă pot face faţă unui meci întreg, pentru că nu am mai jucat de nouă luni. Voi trage tare la antrenamente şi săptămâna viitoare, pentru a recupera pe plan fizic”, a declarat Rastovac. Constănţenii au avut ieri un singur antrenament, la care nu a participat Marius Ene, trimis la echipa a doua după un schimb de replici mai dure cu antrenorul secund Vasile Mănăilă. În plus, Marius Iordache a părăsit ieri dimineaţă Constanţa, după o singură şedinţă de pregătire, fiind nemulţumit de oferta făcută de oficialii Farului, dar ar putea reveni asupra deciziei.

OPERAŢIE REUŞITĂ. Preşedintele executiv al clubului constănţean, Sevastian Iovănescu, a fost supus ieri unei complicate intervenţii chirurgicale la inimă, fiindu-i implantate trei by-pass-uri. Operaţia a fost efectuată la Clinica de Cardiologie din cadrul Spitalul Judeţean Constanţa de o echipă de doctori condusă de Mircea Pătruţ şi a durat patru ore şi jumătate. „Vreau să mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine, patronii clubului Farului, care m-au sprijinit şi financiar, viceprimarul Gabi Stan şi vicepreşedintele CJC, Cristinel Dragomir, care au făcut posibilă această operaţie, Marius Puşcaşi şi Elena Frîncu. Sper să-mi revin cât mai repede şi să ajut Farul să revină în Liga I”, a spus Iovănescu, care a fost vizitat în cursul zilei de ieri de familie şi prieteni. „Operaţia a decurs fără probleme şi îl aşteptăm cât mai repede alături de noi”, a declarat Vicenţiu Iorgulescu, managerul general al FC Farul.