Derby-ul “granzilor” din Seria I

Cele mai titrate echipe din Seria I a Ligii a II-a, FC Farul şi Petrolul Ploieşti, se întîlnesc astăzi, de la ora 16.00, într-o partidă contînd pentru etapa a 4-a a ligii secunde. Meciul ar fi trebuit să aibă loc în urmă cu zece zile, dar a fost amînat la cererea constănţenilor, care aveau doi jucători plecaţi la loturile naţionale, Alexandru Măţel şi Cosmin Matei. În această perioadă, Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a decis să suspende pentru o etapă stadionul formaţiei de pe litoral, astfel că disputa va avea loc la Stejaru. Totuşi, constănţenii speră să aibă o susţinere puternică din tribune, care să-i ajute să bifeze al treilea succes din acest sezon. “Pentru noi este un meci foarte important, o victorie urcîndu-se serios în clasament. Va fi un meci pe viaţă şi pe moarte, mai ales că ploieştenii vor veni extrem de motivaţi. Sper ca spectatorii prezenţi în tribune să ne încurajeze, pentru că avem nevoie de sprijinul lor”, a spus antrenorul Marius Şumudică. Singurul jucător indisponibil în tabăra Farului este Cosmin Matei, care a suferit o întindere musculară în urmă cu o săptămînă. Internaţionalul de juniori a revenit marţi la antrenamente, dar va fi apt de joc abia la întîlnirea cu Sportul Studenţesc, din etapa a 6-a, programată duminică, de la ora 11.00, la Constanţa. Unele semne de întrebare sînt şi în dreptul fundaşului Diogo da Silva, care a suferit o contractură musculară la jocul de la Snagov, însă constănţenii speră să-l recupereze pînă la ora disputei.

De partea cealaltă, Petrolul a început foarte slab acest campionat, obţinînd prima victorie abia sîmbătă, în etapa a 4-a, cînd a trecut cu 2-0 de FC Botoşani. Ploieştenii se confruntă şi cu o absenţă importantă, mijlocaşul Costin Budescu fiind accidentat. În schimb, Valeriu Răchită va putea miza Mihai Tudor, revenit după o accidentare şi pe Alexandru Avram, care şi-a ispăşit pedeapsa de două etape primită în urma cartonaşului roşu din Cupa României cu Chimia Brazi. În plus, ploieştenii speră să-l poată legitima pe ultima sută de metri şi pe sîrbul Bozidar Cosic, care se antrenează de mai multă vreme sub comanda lui Răchită, dar nu a primit “cartea verde”. “Va fi un meci extrem de dificil împotriva Farului, care este mult mai puternică decît în urmă cu două etape. Ultimele rezultate ale constănţenilor arată o creştere evidentă de formă, dar şi noi am depăşit momentele mai slabe din debutul campionatului şi putem obţine şase puncte din cele două deplasări din această săptămînă”, a spus Răchită.

După patru meciuri disputate din acest campionat, FC Farul ocupă locul 11, cu 6 puncte, în timp ce Petrolul se află pe locul 12, cu 5 puncte. Formaţii probabile: FC Farul (antrenor Marius Şumudică): Vlas - Măţel, Papp, Diogo, Mendy - B. Andone, Cristocea, Teekloh, Mansur - M. Ene, Chico. Petrolul (antrenor Valeriu Răchită): A. Vlad - Cl. Dumitrescu, D. Chiriţă, Şomodean, P. Stoica - G. Crăciun, Minciună - Elek, Cr. Vlad, C. Stoica - Ţurcan. Arbitri: Emil Voicu (Bacău) - George Fridl (Comăneşti) şi Cătălin Teodor (Brăila).

Meci de risc maxim

Întîlnirea de la Stejaru se anunţă extrem de tensionată prin prisma suporterilor celor două formaţii. Atît fanii constănţeni, cît şi cei ploieşteni sînt cunoscuţi prin agresivitatea de care au dat dovadă în acest sezon, gruparea de pe litoral alegîndu-se cu suspendarea terenului după ce suporterii au pătruns pe teren la meciul de la Brăneşti. La partida de astăzi şi-au anunţat prezenţa în jur de 200 de fani ai Petrolului, în timp ce de la Constanţa se vor deplasa cîteva sute de susţinători. Organizatorii au anunţat că accesul la meci se va face doar pe bază de bilet, iar fiecare spectator trebuie să aibă asupra lui cartea de identitate. „Facem apel la fanii constănţeni să nu provoace incidente” a spus Mircea Crainiciuc, preşedinte FC Farul. Astăzi, Comisia de Disciplină va lua în discuţie incidentele provocate de galeria constănţeană la meciul din Cupa României cu Delta Tulcea, FC Farul riscînd două etape de suspendare a terenului. Altfel, constănţenii s-au înţeles cu Gloria Bistriţa pentru împrumutul lui Andrej Rastovac şi Dragan Gosic pînă la sfîrşitul sezonului, însă ambii jucători au refuzat să meargă la echipa de Liga 1.