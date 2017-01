Derby-ul suferinţei la Constanţa

Meci de totul sau nimic, astăzi, pe terenul “Farul 2“, acolo unde echipa pregătită de Florin Motroc are nevoie de victorie în faţa formaţiei Partizanul Merei pentru a fi sigură că şi în sezonul viitor va evolua tot în Liga a III-a la fotbal. Buzoienii au trei puncte avans faţă de FC Farul II, însă echipa constănţeană o poate depăşi în clasament dacă va învinge pentru că are avantajul meciului tur, de la Buzău, terminat la egalitate, 2-2. Cum prima echipă a clubului constănţean a terminat deja meciurile din Liga a II-a, este de aşteptat ca antrenorul Florin Motroc să primească câteva întăriri pentru această partidă decisivă. „Un meci dificil, însă sperăm să îl câştigăm, aşa cum am făcut în atâtea partide din acest retur. Farul II a avut un parcurs foarte bun în a doua jumătate a sezonului, reuşind să câştige pe teren 26 de puncte, faţă de doar 16 în prima parte a campionatului. Sper să vină şi doi-trei jucători de la prima echipă să ne ajute în această partidă. Cred că ne putem salva şi de pe locul 12, însă pentru a nu sta la jocul rezultatului dintre Tunari şi Însurăţei, avem nevoie de o victorie“, a declarat antrenorul Florin Motroc. Celelalte partide ale etapei vor avea loc astăzi, de la ora 18.00, după următorul program: CS Domneşti - Petrolul Berca, CS Tunari - Viitorul Însurăţei, CS Viscofil - Viitorul Chirnogi, Viitorul Ianca - Viitorul Constanţa, Unirea Slobozia - Callatis Mangalia. Rezultate Utchim Găeşti - CSM Medgidia 0-3 şi Oil Terminal - Dunărea Călăraşi 0-3, ambele la “masa verde”. Meciul ACS Berceni - CS Eforie, scor 5-1, s-a disputat pe 8 iunie.

Clasament

1. Viitorul Constanţa 33 28 2 3 79- 13 86 (+35)

2. ACS Berceni 34 26 4 4 90- 17 82 (+31)

3. Unirea Slobozia 33 20 4 9 70- 32 64 (+16)

4. Callatis Mangalia 33 18 7 8 55- 28 61 (+13)

5. Petrolul Berca 33 18 7 8 49- 36 61 (+10)

6. CS Viscofil 33 18 6 9 71- 38 60 (+12)

7. CS Domneşti 33 17 6 10 69- 45 57 (+9)

8. Dunărea Călăraşi 34 16 6 12 75- 57 54 (+3)

9. CS Eforie 34 13 8 13 37- 43 47 (-4)

10. CS Tunari 33 13 6 14 41- 44 45 (-3)

11. Partizanul Merei 33 12 6 15 48- 57 42 (-9)

12. FC Farul II 33 9 12 12 42- 43 39 (-9)

13. Viitorul Însurăţei 33 10 7 16 38- 42 37 (-14)

14. CSM Medgidia 34 10 6 18 49- 73 36 (-15)

15. Viitorul Chirnogi 33 10 3 20 36- 76 33 (-18)

16. Viitorul Ianca 33 8 4 21 39- 69 28 (-20)

17. UTChim Găeşti 34 2 2 30 19-108 8 (-43)

18. Oil Terminal* 34 2 2 30 15-107 8 (-46)

* - Echipele Oil Terminal şi UTChim Găeşti s-au retras din campionat