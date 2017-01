Derek Rieth, percuţionist în trupa Pink Martini, s-a sinucis

Derek Rieth, unul dintre percuţioniştii trupei americane Pink Martini, a murit la vârsta de 43 de ani, după ce s-a împuşcat în cap, potrivit autorităţilor din oraşul american Portland, informează usatoday.com. Decesul a fost confirmat de managerul trupei, Bill Tennant, care a refuzat să facă alte declaraţii. "Acum, din respect pentru familia şi prietenii (lui Derek Rieth, n.r.), nu vom face alte declaraţii", a spus Bill Tennant.

Totodată, pe pagina de Facebook a trupei Pink Martini a fost postată o fotografie cu Derek Rieth, pe care sunt scrişi anii 1971-2014. Potrivit autorităţilor din oraşul american Portland, citate de latimes.com, Derek Rieth a fost găsit mort miercuri noaptea de către poliţişti, care au fost sesizaţi de o persoană îngrijorată că nu mai ştia nimic despre acesta de mai multe ore. Lângă corpul neînsufleţit al muzicianului a fost găsită arma cu care acesta s-a împuşcat în cap. Moartea artistului a fost catalogată de către autorităţi drept sinucidere. Percuţionistul Derek Rieth a fost unul dintre fondatorii trupei Pink Martini. Pianistul Thomas Lauderdale a fost cel care a pus bazele formaţiei, în 1994, pe vremea când era student la Harvard. Aici a cunoscut-o pe China Forbes, "diva" Pink Martini, iar repetiţiile din camera de cămin - ariile de Verdi şi Puccini interpretate de Forbes şi acompaniate de Lauderdale la pian - au reprezentat începutul colaborării celor doi. Prima piesă a formaţiei, "Sympathique (Je ne veux pas travailler)", a devenit instant un hit în Franţa şi a dat numele primului album Pink Martini. Lansat în 1997, "Sympathique" a primit discul de platină în Franţa şi pe cel de aur în Elveţia, Grecia şi Turcia. Succesul a fost confirmat şapte ani mai târziu de cel de-al doilea album, "Hang on Little Tomato", premiat în Germania, Franţa, Canada, Grecia şi Turcia. "Hey Eugene!", a treia apariţie discografică semnată Pink Martini, oferă ascultătorului o călătorie în jurul lumii, un "studiu arheologic al muzicii, îmbinând melodii şi ritmuri din diferite părţi ale globului pentru a crea un sound modern", după cum spune Thomas Lauderdale. Cel de-al patrulea album din discografia Pink Martini - "Splendor In The Grass" - conţine colaborări cu invitaţi speciali: legendara Chavela Vargas, Emilio Delgado şi Ari Shapiro & Courtney Taylor-Taylor. Acestui material i-a urmat, în 2010, albumul "Joy to the World", iar "A Retrospective" a fost lansat în 2011.

Trupa americană Pink Martini a cântat de mai multe ori în România, cel mai recent în octombrie 2013.