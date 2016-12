Desant antifraudă la Pavilionul Expoziţional

14:21:52 / 22 Februarie 2014

Ha,ha,ha

S-o credeti voi ca o sa mai calcati pe acolo, acum v-am lasat sa vedem ce vreti sa faceti, deci amenzi da ?...3000 lei si 8000 lei, da ?...ei bine, n-o sa mai calcati pe-acolo, cadea-var tavanul in cap cu directia voastra, noi cu ce bani mai plecam in Venezuela, Indonezia, Malaiezia ?..nebunilor, lsati firmele in pace sa produca evaziune sa ne-o dea noua cinstitilor care va reprezentam pe voi alegatorii constanteni, ce-aveti maaa, ati innebunit ?..auzi tu....frauda si antifrauda....ha,ha,ha...vreti sa murim de " foame de bani " ?...