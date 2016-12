„Desant turistic” accentuat în Portul Constanţa

NAVA DRAGOSTEI, DIN NOU LA CONSTANŢA Sezonul 2012 pentru navele de croazieră care poposesc la terminalul de pasageri din Dana 0 a ajuns la final. Nava „Pacific Princess”, cunoscută şi cu denumirea „Love Boat” (Nava Dragostei), din pelicula cu acelaşi nume apărută în 1977, este ultimul „oaspete turistic” pe apă al Portului Constanţa. Pasagerul a ajuns, ieri, dis-de-dimineaţă, la terminal şi a rămas la Constanţa până în jurul orei 19.00. „Pacific Princess” este unul dintre vasele care vin anual la Constanţa. De data asta, nava a adus 652 de pasageri şi 375 de membri ai echipajului, cei mai mulţi fiind americani şi canadieni. „Nava Dragostei” a fost construită în 1971, cântăreşte 30.200 de tone, are 168 de metri lungime şi 25 de metri lăţime, poate atinge o viteză de 20 de noduri şi are şapte punţi. Pasagerul vine de la Yalta şi se îndreaptă spre Istanbul. În acest an, „Nava Dragostei” a avut patru prezenţe la malul mării. Escalele au însumat câteva mii de pasageri aduşi din diverse colţuri ale lumi. Turiştii care au ajuns pe pământ românesc au vizitat obiective turistice din Constanţa, Bucureşti şi Delta Dunării.

52 DE PASAGERE De la an la an, creşte numărul escalelor în Dana de pasageri a Portului Constanţa. Concluziile unui raport al reprezentanţilor Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa (APMC) întocmit pentru finalul sezonului de croaziere arată că, în acest an, în port au poposit 52 de nave de pasageri, dintre care 11 au fost nave fluviale, şi restul au venit pe calea Mării Negre. Ele au adus 34.000 de turişti din diferite colţuri ale lumii, în comparaţie cu anul trecut când s-au înregistrat 23.800 de pasageri. „Numărul pasagerilor înregistraţi în acest an este cu circa 43% mai mare faţă de anul trecut, tendinţa de creştere urmând să se păstreze şi pentru 2013, consolidând poziţia Portului Constanţa în topul porturilor de la Marea Neagră”, a declarat directorul general al APMC, Decebal Şerban. Cea mai mare navă de pasageri care a acostat în acest sezon a fost „Azura”. Ea a adus 2.987 turişti, dintre care 2.756 au participat la excursiile organizate în Constanţa.

„COSTA DELIZIOSA”, PREMIERĂ ÎN 2013 Pentru anul viitor, compania „Costa Crociere”, recunoscută pe plan mondial, a anunţat deja majorarea numărului de escale în Portul Constanţa, de la cinci în acest an, la nouă în 2013. În premieră, la terminalul de croaziere va sosi „Costa Deliziosa”, o surată a Costa Mediterranea, una dintre navele „Costa Crociere” care de doi ani a devenit o prezenţă constantă în Constanţa.