Descărcarea de sarcină arheologică, aprobată mai repede pentru drumurile de interes naţional

Procedura de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional urmează să fie modificată, în sensul reducerii termenelor, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Culturii şi ministrului Transporturilor. Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Guvern nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităţilor umane curente. În cazul proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, certificatul de descărcare de sarcină arheologică se va emite pentru fiecare parte din teren care poate fi redată activităţilor umane curente, se arată în referatul de aprobare al proiectului. Potrivit proiectului de ordin, postat pe site-ul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (MCPN), în cazul unui teren în care nu a fost confirmat potenţialul arheologic, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării arheologice, instituţia organizatoare a cercetării arheologice are obligaţia de a depune raportul de cercetare tehnic preliminar, în vederea obţinerii certificatului de descărcare de sarcină arheologică. Totodată, în cazul unui teren cu potenţial arheologic reperat, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării arheologice, instituţia organizatoare a cercetării arheologice are obligaţia de a depune raportul de cercetare tehnic preliminar, în vederea obţinerii certificatului de descărcare de sarcină arheologică. Raportul de cercetare tehnic preliminar se depune la direcţia judeţeană pentru cultură şi patrimoniu naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, corespunzătoare unităţii administrativ-teritoriale pe care se află situl arheologic, care are obligaţia de a verifica conformitatea documentaţiei cu procedurile arheologice şi cu structura raportului. Direcţia pentru cultură şi patrimoniu naţional va înainta documentaţia direcţiei de specialitate din cadrul MCPN, în termen de maximum două zile lucrătoare de la constatarea conformităţii acesteia.

La rândul ei, direcţia de specialitate din cadrul MCPN convoacă, în regim de urgenţă Comisia Naţională de Arheologie sau Biroul Executiv al acesteia, pentru analizarea şi aprobarea raportului de cercetare tehnic preliminar. Pe baza aprobării rapoartelor de cercetare de către Comisia Naţională de Arheologie, direcţia judeţeană pentru cultură şi patrimoniu naţional, respectiv a municipiului Bucureşti emite certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea aprobării. Termenele prevăzute în proiectul de ordin, de 10, 2 şi respectiv 3 zile lucrătoare sunt în prezent de 30 de zile. Astfel proiectul de ordin vizează reducerea termenelor de realizare a analizei de specialitate în vederea emiterii certificatului de descărcare de sarcină arheologică pentru proiectele de infrastructură de transport în interes naţional, a explicat şeful Direcţiei de Patrimoniu din cadrul Ministerului Culturii, Daniel Cherecheş. Metodologia de cercetare, termenele intermediare şi finale de realizare a lucrărilor în cazul proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional sunt stabilite de responsabilul ştiinţific de şantier de comun acord cu arheologul desemnat de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, companie de interes strategic naţional ce funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Eventualele contestaţii sau sesizări cu privire la nerespectarea standardelor şi procedurilor arheologice constatate de către arheologul desemnat de CNADNR SA sau de responsabilul ştiinţific de şantier vor fi analizate de Comisia Naţională de Arheologie, se mai arată în proiectul de ordin.