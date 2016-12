Descentralizare = noi reduceri de personal?

Autorităţile locale sunt încă în ceaţă atunci când se pomeneşte despre descentralizare. S-a vorbit şi a fost adoptat un proiect al descentralizării prin care Sănătatea, Agricultura, Mediul, Învăţământul preuniversitar, Cultura, Tineretul şi Sportul, precum şi Turismul să treacă în subordinea autorităţilor locale, în timp ce Poliţia, agenţia de prestaţii sociale, cinematografele şi porturile vor rămâne în structurile centrale. Chiar şi aşa, primarii nu ştiu exact ce vor prelua şi ce nu. Premierul Victor Ponta le-a transmis însă că trebuie să elaboreze norme cu standard european în ceea ce priveşte schema de personal şi bugetul alocat acestora, ceea ce va însemna şi o reducere de angajaţi care nu vor mai fi luaţi în calcul în bugetul pentru 2015. Aşa a răspuns premierul Victor Ponta după ce a fost întrebat dacă procesul descentralizării va conduce la concedieri de personal. Premierul a asigurat că în acest an nu vor fi efectuate concedieri, dar că o astfel de măsură este posibilă în viitor. „Se transferă la autorităţile locale oameni şi cu buget, şi cu imobile, însă anul viitor, pentru că e în programul nostru de guvernare, toate autorităţile publice locale trebuie să stabilească câte persoane, ce buget au nevoie şi atunci, în mod sigur, administraţia locală va face şi reduceri. Dar nu acum“, a spus Ponta. În urmă cu două săptămâni, ministrul Finanţelor, Daniel Chiţoiu, a declarat că procesul de descentralizare şi de reorganizare administrativă va reduce cu cel puţin 10% numărul de personal din structurile reorganizate, cifră care nu reprezintă o ţintă, Guvernul având însă obligaţia să nu depăşească numărul de personal salarizat.

PRO ŞI CONTRA Pe de altă parte, primarii spun că încă nu ştiu ce vor prelua şi ce nu, motiv pentru care se abţin să facă declaraţii de orice fel. „Vrem să ştim precis ce va trece la primării şi ce va trece la autorităţile judeţene, pentru că fiecare zonă are specificul ei şi evident că vor fi preluate instituţii diferite ce vor fi descentralizate. Pe de altă parte, dacă vom prelua atribuţii şi instituţii, evident că va trebui să preluăm şi oamenii, iar acest lucru nu ştim încă în ce fel se va face. Nu ştim dacă angajaţii vor avea posibilitatea de a alege unde să lucreze - ba la Mangalia, ba la Hârşova - ori se va organiza concurs pentru ocuparea posturilor“, a declarat primarul Mangaliei, Cristian Radu. El a adăugat că, având în vedere că proiectul descentralizării a fost contestat la Curtea Constituţională, va trebui să aşteptăm până în ianuarie, cel mai devreme, pentru a vorbi despre începerea procesului de descentralizare. Pe de altă parte, primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, a precizat că administraţia locală pe care o conduce nu are ce prelua de la centru, motiv pentru care nu are de ce să-şi facă griji că va trebui să angajeze sau să concedieze oameni.