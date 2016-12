Descentralizarea, proiect naţional... declarativ

Hotelul Malibu din staţiunea Mamaia a găzduit, vineri, prima zi a lucrărilor Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), la care au participat vice-prim ministrul Dan Nica, ministru Dezvoltării, Vasile Blaga, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, şi ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi. De la lucrările UNCJR au lipsit ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, ministrul Muncii, Marian Sîrbu, Ministrul Agriculturii, Ilie Sîrbu, şi ministrul Finanţelor Publice, Ghoerghe Pogea, care au fost reprezentanţi de secretari de stat. Singurul punct de pe ordinea de zi a lucrărilor de vineri s-a axat pe tema descentralizării. Preşedintele UNCJR, Liviu Dragnea, a declarat că se înregistrează o întîrziere nejustificată a descentralizării. „Din păcate, se vorbeşte de ani buni de descentralizare şi sîntem la sfîrşitul lunii august 2009 şi nu s-a întîmplat nimic. O să reluăm propunerile noastre şi o să le prezentăm miniştrilor prezenţi la Mamaia”, a declarat Liviu Dragnea, la deschiderea lucrărilor. El a afirmat că ar fi trebuit să se transfere competenţele de la administraţia centrală la administraţia locală, pentru că, în 20 de ani, s-a văzut ce înseamnă să ţină administraţia centrală competenţele. „Avem un sistem rigid, un sistem blocat, avem un sistem care nu mai serveşte cetăţeanul”, a precizat preşedintele UNCJR. El s-a arătat iritat de faptul că, pe parcursul lucrărilor, a aflat de la miniştrii şi secretarii de stat prezenţi la şedinţă că, de la nivel central, se vede altfel descentralizarea: „adică nu se vede”. Ministrul Dezvoltării, Vasile Blaga, s-a declarat adept al transmiterii competenţelor către autorităţile locale, care ştiu cel mai bine situaţia din judeţele, oraşele sau comunele lor. „Sînt abordări diferite, de la minister la minister, în ceea ce priveşte descentralizarea. Dacă nu modernizăm România, iar cheia este descentralizarea, nu vom reuşi să facem nimic. Noi trebuie să facem ca cel mai mic serviciu să fie la cel mai mic cost şi acest lucru nu îl ştiu decît administraţiile locale. Guvernul este un mecanism greoi comparativ cu administraţiile locale, care ştiu cel mai bine ce nevoi au. Uitaţi-vă şi în experienţa accesării fondurilor europene. Cît de bine se mişcă autorităţile, chiar dacă există mici probleme de contractare. Eu cred că cine nu are încredere în autorităţile locale nu are încredere în România”, a declarat Blaga. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a fost o “ţintă” a preşedinţilor de consilii judeţene, care au acuzat-o că nu doreşte cu adevărat descentralizarea. Disputa dintre Andronescu şi preşedinţii de consilii judeţene s-a încheiat prost pentru ministrul cabinetului Boc, care a plecat de la lucrările UNCJR cu ochii în lacrimi.

Problema biletelor la ordin, încă nerezolvată

La şedinţa UNCJR a participat şi primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, care a fost în asentimentul preşedinţilor de consilii judeţene, subliniind că descentralizarea nu există. „Mie mi se pare că vorbim mult despre descentralizare şi facem foarte puţin. Mai mult, mi se pare că, în prezent, de cînd este Guvernul nostru, este mai centralizat decît era pînă în decembrie 2008. Mi se pare că se dau foarte multe hotărîri fără să fim consultaţi, care ne afectează în mod direct. Am să mă refer la hotărîrea de Guvern prin care au fost interzise biletele la ordin, problemă pe care am ridicat-o acum trei săptămîni şi care a rămas nerezolvată. Trezoreria nu mai execută bilete la ordin, un instrument extrem de important pentru dezvoltarea localităţilor, care ne-a fost luat. Pentru a rezolva acum o chestiune simplă, trebuie să facem acum tot felul de artificii pentru a justifica şi garanta în plus cu bugetele locale. Mă simt jenat că susţin un Guvern care, pe mine, ca primar, mă impiedică să duc la capăt proiecte importante pentru comunitate”, a declarat Mazăre. El a precizat că acesta nu este singurul exemplu de act normativ aprobat de Guvern fără consultarea autorităţilor locale şi care a acţionat brutal împotriva acestora. „Blocarea posturilor este iar o măsură ciudată. Nu am înţeles de ce eu, la Primăria Constanţa, care nu primesc bani de la Guvern, am posturile blocate. De ce trebuie să stau eu cu 20% din posturi blocate cînd eu nu iau un ban de la Guvern? Ce treabă are Guvernul cu cheltuielile pe care le fac eu la Primărie? Am bani cuprinşi în buget, ca să plătesc oameni, şi Guvernul vine să îmi spună mie cum să funcţionez şi cu cîţi oameni!”, a afirmat Mazăre. Fiecare din miniştri sau secretarii de stat prezenţi la şedinţa UNCJR au prezentat viziunea lor despre descentralizare, preşedinţii de consilii judeţene fiind extrem de nemulţumiţi de modul cum o parte a Guvernului vedea acest lucru. Unul dintre nemulţumiţi a fost preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, prim-vicepreşedinte UNCJR. „Concluzia discuţiilor este că nu se doreşte în realitate descentralizarea nici la Ministerul Educaţiei, nici la Ministerul Agriculturii, nici la Ministerul Sănătăţii şi nici la celelalte ministere. De cinci ani se spune că descentralizarea este declarată o necesitate dar, cînd se ajunge la decizie, miniştrii şi funcţionarii din ministere refuză, se eschivează, nu înţeleg ce înseamnă competenţă a unei autorităţi exclusive sau o competenţă partajată şi fac un fel de struţo-cămilă”, a declarat Nicuşor Constantinescu.