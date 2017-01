Ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, a declarat, cu prilejul lansării primului tratat pentru medicina de urgenţă, că a pregătit o notă pe care a prezentat-o în şedinţa de Guvern şi care vizează descentralizarea efectivă a sistemului sanitar. Într-o primă etapă se are în vedere descentralizarea centrelor medico-sociale, care vor fi transferate consiliilor locale judeţene. Eugen Nicolăescu a precizat că descentralizarea se va face cu trecerea fondurilor de finanţare pentru 2009 de la Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) către comunităţile locale, urmînd ca din 2010, acestea să primească bugete separate. Privitor la descentralizarea spitalelor, Nicolăescu a precizat că are în vedere descentralizarea tuturor unităţilor sanitare cu paturi, cu excepţia celor regionale, de urgenţă şi probabil a celor de excelenţă. Demnitarul a explicat că transferul se va face pe etape, şi va cuprinde o fază pilot pentru un an, perioadă în care se va face o evaluare, o analiză a modului cum comunităţile locale reuşesc să facă faţă, şi să se aducă, dacă va fi necesar, reglări şi modificări legislative. În legătură cu afirmaţiile primarului general al Capitalei, care doreşte preluarea celor 42 de spitale ale Bucureştiului, oficialul a spus că acest lucru nu este posibil din punct de vedere legal, pentru că medicina de urgenţă este atributul statului, potrivit Consituţiei. Ministrul Sănătăţii a anunţat că, săptămîna viitoare, se va promova în şedinţa de Guvern o ordonanţă de urgenţă privind transferul unor spitale către comunităţile locale.