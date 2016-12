Descentralizarea, una dintre temele FMI, CE şi BM

Vicepremierul Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării, a declarat marţi seară că în cursul zilei s-a întâlnit cu delegaţia FMI, CE şi BM prezentă la Bucureşti, principala temă discutată fiind cea a descentralizării. „Discuţia nu a fost despre arierate. Le-am explicat care sunt principiile descentralizării. Şi Comisia Europeană, şi FMI, dar mai ales Banca Mondială consideră că este un proces necesar şi util pentru România şi şi-au exprimat disponibilitatea să ne sprijine să lucrăm împreună. Pentru regionalizare le-am exprimat deschiderea noastră să lucrăm împreună“, a declarat vicepremierul Liviu Dragnea la Palatul Victoria. El a răspuns astfel după ce a fost întrebat dacă, în cadrul întâlnirii de marţi cu FMI, a prezentat problema arieratelor primăriilor. Ministrul Dezvoltării a adăugat că la întâlnirea cu reprezentanţii organismelor internaţionale s-a discutat şi despre „criteriile de prioritizare pentru proiectele care sunt finanţate prin bugetul ministerului nostru în administraţia locală“. „Le-am transmis ceea ce am mai afirmat şi public, că în acest an vor fi finanţate cu prioritate, obligatoriu, toate investiţiile în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, toate investiţiile care sunt într-un grad de execuţie de minimum 60%. Tot ceea ce este realizat peste 60% va primi bani pentru a fi finalizat în acest an, pentru că este vorba de peste 1.000 de obiective“, a mai declarat ministrul Dezvoltării. Amintim că o misiune a Fondului Monetar Internaţional se află la Bucureşti, în perioada 21 ianuarie - 5 februarie, pentru discuţii privind prima şi a doua evaluare a acordului preventiv cu România, care a fost aprobat în 27 septembrie 2013.