Deschamps i-a lăudat pe tricolori

În ciuda faptului că pornește din postura de mare favorită în meciul cu România, programat vineri seară, de la ora 22.00 (în direct la Pro TV și Dolce Sport 1), în deschiderea EURO 2016, naționala Franței privește cu echilibru duelul cu tricolorii. Selecționerul Didier Deschamps nu crede că va întâlni un adversar defensiv, chiar dacă echipa pregătită de Anghel Iordănescu a primit doar două goluri în campania de calificare. „Şi pentru noi, şi pentru ei, cel mai important lucru este să marcăm încă din primele minute. România nu este o echipă ultra-defensivă, are oameni foarte buni în atac, care te pot forţa să greşeşti. Sunt jucători rapizi și bine disciplinaţi colectiv, Stancu, Stanciu, Torje, Andone sau Popa. Nu este o echipă care rămâne în 16 metri când are mingea. Face tranziţia bine din apărare în atac. Faptul că este primul meci, cel de deschidere, este un lucru important, dar nu trebuie să facem un caz din asta. Trebuie să ne păstrăm luciditatea. Nu trebuie să banalizăm acest meci. Nu trebuie să aibă o influenţă prea mare asupra jocului faptul că este cel de deschidere. Nu trebuie să pierdem energie înainte de start, doar gândindu-ne la această partidă”, a declarat fostul mare jucător, adăugând că îşi doreşte ca echipa sa să se afle la conducerea jocului şi să aibă cât mai mult posesia mingii: „Va depinde şi de jocul pe care îl va propune România. Vreau să avem cât mai mult mingea. Dacă nu vom avea posesie, trebuie să învăţăm să ne apărăm. România are mulţi jucători tehnici. Trebuie să păstrăm tempoul meciului. Avem o echipă competitivă. Trebuie să avem echilibru şi să avem un bloc defensiv care să fie bine pus la punct. Suntem capabili să marcăm şi să ne punem adversarul în dificultate”.

În schimb, căpitanul naţionalei „cocoșului galic”, portarul Hugo Lloris, crede va fi o partidă dificilă, însă Franţa porneşte cu prima şansă şi este obligată să câştige meciul cu România. „Înţelegem importanţa meciului de deschidere, trebuie să creăm o dinamică pozitivă pentru restul competiţiei. Trebuie să rămânem senini, indiferent de cum evoluează scorul cu România. Sigur că suporterii sunt în aşteptarea spectacolului, dar sunt convins că ne vor susţine până la final. Punctul puternic al României e defensiva, a demonstrat asta în preliminarii. Ştim la ce să ne aşteptăm de la ei, vor încerca să contraatace şi să ajungă repede la poarta noastră. Sunt generoşi în efort, pot presa sus. Este o echipă de înalt nivel, o respectăm, dar avem dorinţă mare să începem cu o victorie”, a explicat Lloris.

