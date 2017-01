Deschamps, mândru de echipa sa

La finalul partidei cu Germania, scor 2-0, din semifinalele EURO 2016, selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, a declarat că este mândru de ceea ce au realizat elevii săi. “A trecut mult timp de când nu am mai învins Germania, însă nu am obţinut nimic deocamdată, cu excepţia accesului în finală. Este foarte bine ceea ce am făcut, am fost uniţi şi am suferit împreună. Această echipă a făcut totul pentru a fi iubită, iar pentru mine este o mare mândrie. Mă bucur foarte mult pentru jucători, deoarece meritau această victorie, au jucat ca o mare echipă. Am crezut mereu în jucătorii mei, cei pe care i-am luat pentru forma acest grup, iar ei m-au răsplătit, este istoria lor, victoria lor”, a spus fostul mare internaţional, care se gândeşte deja la finala cu Portugalia, programată duminică, de la ora 22.00 (în direct la ProTV şi Dolcesport 1), pe “Stade de France”: “Este o poveste frumoasă, însă nu avem pretenţia că putem rezolva toate problemele francezilor. Avem această putere de a le oferi emoţii şi de a-i face să uite de grijile lor. A existat mult entuziasm, multă bucurie şi fericire în Franţa după acest joc. Trebuie să savurăm această victorie, însă cea mai importantă este finala de duminică. Trebuie să face totul pentru a ajunge în cea mai bună formă la meciul de duminică”.

GRIEZMANN, APROAPE DE TITLUL DE GOLGHETER

Atacantul francez Antoine Griezmann este marele favorit la câştigarea titlului de golgheter la EURO 2016, cu cele şase goluri înscrise la turneul din Franţa. Jucătorul lui Atletico Madrid a punctat o dată în meciul din grupe cu Albania, de două ori în disputa cu Irlanda, din optimi, încă o dată în faţa Islandei, în sferturi, şi a reuşit o”dublă” cu Germania, în semifinale. Griezmann, cu o medie de un gol pe meci la EURO 2016, are trei goluri în plus faţă de următorii clasaţi în ierarhia marcatorilor, dintre care în cursă mai sunt coechipierii săi Giroud şi Payet, precum şi portughezii Cristiano Ronaldo şi Nani. Atacantul în vârstă de 25 de ani este departe însă de recordul lui Michel Platini, care a marcat de nouă ori la EURO 1984, desfăşurat tot în Franţa.

