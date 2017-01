Deschamps visează la titlul european

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, s-a declarat mulţumit cu adevărat de prestaţia elevilor săi în meciul cu Islanda, scor 5-2, din sferturile de finală ale EURO 2016, disputat duminică, pe “Stade de France”, adăugând că “Les Bleus” îşi vor juca şansa până la capăt pentru titlul european. “Sunt mulţumit cu adevărat, pentru că băieţii meritau victoria, precum şi pentru tot acest public extraordinar care s-a aflat în spatele nostru. Am ajuns în semifinale şi sunt foarte mulţumit pentru acest lucru. Nu am ratat acest EURO. Dacă va fi unul reuşit, vom vedea mai târziu”, a declarat Deschamps. Francezii se vor lupta pentru un loc în marea finală cu Germania, campioana mondială en titre, partida fiind programată joi, de la ora 22.00 (în direct la ProTV şi Dolce Sport 1), la Marsilia. “Germania este, cu siguranţă, cea mai bună echipă din lume, nu există nicio îndoială în privinţa aceasta, chiar dacă a avut ceva emoţii în faţa Italiei. Este una dintre puţinele echipe care controlează situaţia. Va fi un frumos cap de afiş, însă nu va fi ca o plimbare în parc. Ne vom juca şansa până la capăt şi totul este posibil. Germanii au o astfel de calitate tehnică încât deţin în general posesia mingii. Până acum am avut doar adversari care voiau să se apere, însă nu va fi cazul şi cu Germania”, a explicat selecţionerul francez.

De partea cealaltă, islandezii, care au fost marea revelaţie a acestui turneu, au găsit explicaţiile pentru prestaţia dezastruoasă din prima repriză, când au încasat patru goluri. “Am comis câteva greşeli stupide. A fost un blocaj psihologic, care ne-a adus prejudicii. Trebuie să tragem învăţămintele necesare din ceea ce s-a întâmplat. Vreau să felicit Franţa, este o echipă extraordinară. A fost un turneu fantastic pentru noi, cu un parcurs extraordinar. În cursul ultimilor mei patru ani, în Islanda am întâlnit oameni minunaţi. Suporterii noştri au adus mult entuziasm. Am apreciat fiecare minut petrecut în Islanda şi a fost un privilegiu”, a spus selecţionerul Lars Lagerback.

