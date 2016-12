"Deschide ochii, Laura, uite, a ieșit soarele! Haide să mergem în misiune!“

Cel mai cumplit scenariu în cazul teribilului accident aviatic petrecut luni după-amiază în stațiunea Mamaia s-a adeverit, din nefericire... Toți cei patru membri ai echipajului elicopterului SMURD prăbușit, în jurul orei 16.11, în lacul Siutghiol, în împrejurări încă neelucidate, au murit... Este vorba despre dr. Laura Vizireanu, de 39 de ani, care fusese transportată în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, asistenta medicală Gabriela Camelia Harton, de 38 de ani, pilotul aparatului de zbor, comandorul Petre Corneliu Cătuneanu, de 47 de ani, și copilotul acestuia, căpitan comandorul Ginel Claudiu Crăcănel, de 42 de ani. Prima persoană scoasă din apele înghețate a fost dr. Laura Vizireanu, care a fost adusă la mal în jurul orei 16.45, în stop cardiorespirator. Sub ochii îngroziți ai martorilor, colegii ei au început manevrele de resuscitare pe ponton. După zece minute, dr. Vizireanu a fost urcată într-o ambulanță, unde medicii au continuat lupta disperată pentru a o salva. Miracolul s-a întâmplat... Au obținut puls și au pornit către Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, unde victima a fost internată în Secția de Terapie Intensivă. Prognosticul era încă extrem de rezervat, însă speranțele nu se risipiseră... În urgența unității sanitare au ajuns rudele și apropiații dr. Vizireanu, care avea un băiat în vârstă de 9 ani. „Era ca o fiică pentru mine. Era o femeie foarte bună. La cât de mult bine a făcut, nu se poate ca Dumnezeu să nu o salveze. Am aflat de la televizor ce s-a întâmplat, ştiam că este de gardă. Părinţii ei sunt pe drum de la Brăila şi sunt în stare de şoc”, a declarat luni seară, pentru "Telegraf", Aurelia Ostaşu, o vecină de-a Laurei Vizireanu, aflată la spital. Din păcate, după aproape șase ore, vestea teribilă a venit... Dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), sosit la Constanța după producerea tragediei, a anunțat decesul femeii la ora 22.45. ''Din nefericire, am fost informați, și familia a fost informată, că medicul a decedat. Medicul care se afla în elicopterul SMURD a decedat la Spitalul Județean. S-au făcut toate eforturile pentru a i se salva viața, dar, din păcate, nu s-a mai putut".

BILANȚ ÎNFIORĂTOR

Între timp, la ora 21.25, copilotul Ginel Claudiu Crăcănel fusese adus la mal de echipele de scafandri care au luat parte la operațiunile de căutare îngreunate de temperatura scăzută și de vizibilitatea redusă. ”Am găsit cea de-a doua victimă legată de scaun cu centura de siguranță, la o adâncime de șase metri, vizibilitatea era foarte scăzută, temperatura apei - de două grade Celsius, foarte mult mâl, depășește o jumătate de metru. Temperatura rece face ca intervenția să fie foarte dificilă. Noi am balizat zona, iar alături de Poliția de Frontieră, cu un sonar, am încercat să găsim epava. Am descoperit pe fundul lacului bucăți din elicopter, iar într-un final am reușit să recuperăm și cea de-a doua victimă”, a declarat, imediat după intervenție, scafandrul Marian Ciulei, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) ”Dobrogea”. Ginel Claudiu Crăcănel a fost adus la mal cu o șalupă, medicii aflați la fața locului începând imediat masajul cardiac. El a fost transportat ulterior la SCJU Constanța, cu șanse minime de supraviețuire. Din păcate, viața bărbatului nu a putut fi salvată. A treia victimă scoasă din lac de scafandri a fost pilotul elicopterului SMURD, găsit în jurul orei 23.50. Nici în cazul său, însă, manevrele de resuscitare nu au dus la niciun rezultat... În jurul orei 3.30, operațiunile de căutare s-au încheiat, după ce trupul neînsuflețit al asistentei medicale Gabriela Camelia Harton, care era însărcinată, a fost adus la suprafață. Decesul a fost declarat la fața locului. Trecuseră peste 12 ore de la prăbușirea aparatului de zbor... La operațiunile de căutare a victimelor accidentului au participat forțe din cadrul MAI și Ministerului Apărării Naționale, printre care scafandri, pompieri salvatori, jandarmi, polițiști și polițiști de frontieră din Garda de Coastă. În total, 180 de oameni. La misiune au luat parte și peste 50 de militari. "Am pus la dispoziția forțelor speciale de la Centrul de scafandri de la Constanța peste 50 de militari, dintre care 30 de scafandri cu echipamentul din dotare, pentru căutarea cadavrelor și găsirea epavei", a precizat Dușa, adăugând că a luat această măsură la solicitarea vicepremierului Gabriel Oprea. Cât privește ancheta în acest caz, ministrul a spus: "Conform procedurilor și legii, cred că la Inspectoratul General de Aviație de la Interne s-a întocmit o comisie tehnică și ancheta este preluată de către procurorii Parchetului General, care vor face precizările necesare".

RAPORT SUB LUPĂ

Președintele Comisiei de Apărare din Senat, Corneliu Dobrițoiu, a declarat, ieri, că acest for a decis să solicite de la Guvern raportul MAI cu privire la gestionarea accidentului aviatic din Constanța. Dobrițoiu a fost întrebat dacă va fi deschisă o anchetă parlamentară. ”Senatorii au decis să solicite mai întâi raportul Ministerului de Interne referitor la tragedia aviatică și, în funcție de elementele care vor fi surprinse în document, vom lua o decizie”, a răspuns președintele Comisiei de Apărare. El a menționat că posibile audieri ale responsabililor de gestionarea accidentului se vor decide după studierea raportului Ministerului de Interne.

TRASEUL CE A PRECEDAT DEZASTRUL

Elicopterul SMURD transportase o femeie cu embolie pulmonară de la Tulcea la Spitalul Județean din Constanța şi se întorcea de la Aeroportul Internațional "Mihail Kogălniceanu" (AIMK), unde alimentase, în momentul în care, din motive încă neelucidate, s-a prăbușit în lacul Siutghiol, la aproape 500 de metri de mal. Decolase de la „Mihail Kogălniceanu“ la ora 16.07, fără probleme. Destinația era Tuzla. Undeva, deasupra lacului Siutghiol, în zona "Butoaie", ceva s-a întâmplat... Primul apel la 112 care anunța nenorocirea a fost primit la ora 16.11, de la pilotul unui alt elicopter care se afla în zona respectivă în acele clipe. Reprezentanții AIMK au precizat luni că sosirea și plecarea aparatului de zbor nu au fost marcate de vreo problemă. ”Aeronava de tip Eurocopter 35 cu înmatriculare 35348 a aterizat la AIMK la ora 15.49, pentru o escală de alimentare. La 15.55 s-a început alimentarea, care a durat până la ora 16.00. Nu au fost identificate probleme, aeronava fiind în permanență supravegheată de către personalul aeroportuar. La 16.07, aeronava a decolat în condiții normale. După decolare, din declarațiile turnului de control, nu au fost probleme”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al AIMK, Elena Vîță.

ANCHETA PROCURORILOR MILITARI

O amplă anchetă a fost pornită de autorități pentru elucidarea împrejurărilor în care a avut loc tragedia din stațiunea Mamaia. Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului Militar și implică numeroși specialiști ai Poliției Române. Ieri dimineață au fost reluate căutările pentru recuperarea epavei elicopterului SMURD. La operațiuni au luat parte polițiști de frontieră, scafandri, dar și pompieri militari. Încă de luni noapte, autoritățile aduseseră la mal bucăți din carlinga aparatului de zbor. Toate elementele recuperate vor fi folosite de oamenii legii în cadrul investigațiilor care urmează să elucideze întrebarea ce stă acum pe buzele tuturor: de ce au murit cei patru salvatori? Aflase în ziua tragediei că era însărcinată Amănunte dramatice au ieșit la iveală în orele care au urmat tragediei... Asistenta medicală Gabriela Camelia Harton, care avea o fetiță de 13 ani, aflase chiar în ziua tragediei că era însărcinată. I-a dat vestea iubitului ei printr-un SMS pe care l-a scris în elicopter. "Iubita mea mi-a trimis un mesaj că pleacă la „Mihail Kogălniceanu“. Era însărcinată și mi-a zis "Eram sigură că va fi pozitiv", referindu-se la testul de sarcină", a declarat prietenul ei. Tatăl femeii a spus ieri că vorbise cu fiica lui cu doar câteva ore înainte de accidentul aviatic și că aceasta era binedispusă. Piloți cu experiență Reprezentanții MAI au dat publicității informații referitoare la cei doi piloți care și-au pierdut viața în tragicul accident. Conform sursei citate, "pilotul elicopterului, comandor Petre Corneliu Cătuneanu (47 de ani, căsătorit, un copil),era angajat al MAI de 10 ani și a absolvit Școala Militară în urmă cu 23 de ani. Avea la activ 2.900 de ore de zbor, dintre care aproximativ 2.000 pe elicopter de tip EC 135. Copilotul, căpitan comandor Ginel Claudiu Crăcănel (42 ani, căsătorit, un copil), avea la activ 1.600 de ore de zbor, dintre care 500 pe acest tip de elicopter. Era angajat al MAI de 7 ani și absolvise cursurile Școlii Militare în urmă cu 18 ani. Medicul din cadrul SMURD Constanța Vizireanu Laura avea 39 de ani, iar asistenta medicală Gabriela Camelia Harton avea 38 de ani și lucra în cadrul SMURD din anul 2008". Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat, luni seară, că piloții elicopterelor SMURD ”nu pot avea sub o mie de ore de zbor”, în condițiile în care intervențiile sunt ”foarte complexe și se aterizează în locuri necunoscute”. Arafat a mai spus că elicopterul SMURD avea inspecția tehnică "la zi", fiind verificat la Eurocopter. ”Are inspecția și totul la zi, a fost trimis de Inspectoratul de Aviație la Eurocopter, a fost verificat. Din punct de vedere tehnic, nu punem la îndoială că elicopterul n-ar fi fost în stare tehnică bună de zbor. Condițiile meteo au fost OK”, a afirmat Arafat. Lacrimi și multă durere ”Cine o să mai spună că facem o adevărată echipă?” Au curs râuri de lacrimi, ieri, la SCJU Constanța. Încă de la primele ore ale dimineții, în unitatea sanitară domnea o atmosferă sumbră. În șoaptă, cadre medicale vorbeau despre cele care le-au fost colege, iar pentru unii - prietene apropiate. ”Erau femei extraordinare. Își făceau meseria cu mare dragoste. Trăiau fiecare clipă, își doreau din tot sufletul ca atunci când plecau în misiune să salveze viețile respective. Se întorceau fericite. De multe ori erau obosite, dar nu cedau. Au făcut totul cu mare pasiune. Dumnezeu să le ocrotească acolo sus!”, a spus o colegă. N-a vrut să-și spună numele, a considerat că pur și simplu nu contează. Medicul-șef al UPU a SCJU Constanța, dr. Rodica Tudoran, parte din echipa cu care cele două lucrau de ani buni, cu greu și-a putut controla emoțiile: ”Nu am cuvinte. Erau niște fete deosebite, extraordinare! Nu pot să vorbesc, pur și simplu nu pot”. A tras aer adânc în piept și a continuat: ”Nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Încercăm să le ajutăm famiile. Laura a fost studentă la Constanța, a fost medic rezident în acest spital, a fost specialistă aici, a lucrat SMURD și Urgență. A lucrat și pe mașină și a vrut să lucreze și pe elicopter. I-a plăcut foarte mult, a fost pasiunea ei și viața ei. Gabi a lucrat pe SMURD din 2008. De când s-a deschis SMURD amândouă au fost alături de noi”, a spus, printre lacrimi, dr. Tudoran.

IERI, ÎNCĂ DE DIMINEAȚĂ, ÎN UPU CONSTANȚA AU FOST APRINSE LUMÂNĂRI ȘI ADUSE FLORI ÎN MEMORIA CELOR DOUĂ CADRE MEDICALE

Aproape fiecare colegă care intra în UPU izbucnea în plâns. Nu-și puteau controla emoțiile. Fiecare privire spre colțul destinat lor, celor care le-au fost colege și prietene, provoca o durere de nedescris. ”ÎI CUNOȘTEAM PE TOȚI. ERAU OAMENI MINUNAȚI...” Dr. Alexandra Cojocaru, colegă, a avut ocazia să lucreze cu toți: ”Îi cunoșteam pe toți. Erau oameni minunați. Cum altfel poți să vorbești despre niște eroi. Ei și-au pierdut viața salvând alte vieți, iar ale lor nu au mai putut fi salvate. Au fost niște oameni minunați, fetele își găsiseră fericirea. Petrică, pilotul, era un om extraordinar. Pe copilot îl știam mai puțin, dar atât timp cât am lucrat cu el a fost un om minunat. Am fost o echipă în adevăratul sens al cuvântului”. „AM SPERAT PÂNĂ ÎN ULTIMA CLIPĂ“ La rândul său, dr. Mihaela Radu, de asemenea colegă, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lor: ”Erau trup și suflet. Te ajutau în orice moment. Când am aflat nenorocirea, am venit de la capătul celălalt al orașului. Am sperat până în ultimul moment și știam că se face tot posibilul. Deși am salvat atâtea vieți, iată că pe ei nu am mai putut să-i salvăm. Din păcate, nu mai puteau fi salvați. Erau hipotermici...”, a spus medicul SMURD. S-a bucurat nespus când, în urma masajului cardiac, Laura avea, din nou, puls. ”Am sperat foarte mult. Este acea senzație când simți pulsul sub degete. A fost ceva nemaipomenit. Dar când am auzit vestea cumplită, durerea a fost foarte mare. Nu mai pot să vorbesc. Cu o zi înainte am zburat cu ei, iar a doua zi, la aceeași oră, îi căutam pe lac. Dramatic, nu am cuvinte”, a spus ea.

”MAMAAA... NUU, NU SE POATE!”

Cele patru sicrie cu trupurile neînsuflețite ale eroilor au fost depuse pe culoarul din fața capelei SCJU. Numeroși oameni au venit să aducă un ultim omagiu, au adus flori, coroane și au aprins lumânări. Asistenți medicali, medici, dar și cunoscuți ai celor patru au plâns, cu greu reușind să se desprindă de lângă sicrie. ”Cine o să mai spună că facem o adevărată echipă? De ce ne părăsiți atât de devreme? Deschide ochii, Laura, uite, a ieșit soarele! Haide să mergem în misiune. Nu pleca, te rog”, au fost cuvintele zdrobitoare ale unei colege. Cei doi copii ai celor care le-au fost mame, de 9, respectiv 12 ani, au izbucnit în lacrimi când le-au văzut pe mămicile lor cu ochii închiși pentru totdeauna: ”Mamaaa... Nuu, nu se poate. Haide acasă!”.

CEREMONIE RELIGIOASĂ

Mai mulți preoți au susținut o slujbă de pomenire, la care au luat parte colegii, prietenii, conducerea SCJU, dr. Raed Arafat, dar și alte oficialități. Trupurile neînsufleţite au fost urcate apoi în camioane, purtate pe brațe de către angajați SMURD și ai ISU Dobrogea, pentru a fi transportate în localitățile unde vor avea loc înmormântările: dr. Laura Vizireanu - la Brăila, as. Camelia Harton - la Năvodari, pilotul elicopterului, comandor Petre Corneliu Cătuneanu - la Buzău, iar copilotul, căpitan comandor Ginel Claudiu Crăcănel - la Mioveni. Cu toții și-au luat adio de la ei, de la ultima lor mare misiune, în ropote de aplauze.

Tragedia de pe Siutghiol, în ochii martorilor oculari

”ÎN JURUL OREI 16:11 MINUTE ERAM PE TERASĂ”. „Am văzut un elicopter venind dinspre Năvodari, venind foarte lin, sub nicio formă cu flăcări. A ajuns ușor deasupra apei. În momentul impactului cu apa, avionul s-a dat peste cap. Probabil s-a rupt coada. Apa s-a ridicat și atât. După 10 minute au ieșit patru capete la suprafață care strigau „Ajutor, ajutor, ajutați-ne, o să murim înghețați!”, a povestit martorul. ”La 16:12 a fost primul meu apel la 112. Au zis că știm și mi-au închis telefonul. Cred că am sunat de 7 ori pentru că țipetele erau îngrozitoare. E un sentiment îngrozitor să auzi cum patru oameni țipă după ajutor și tu să nu poți face nimic. Primul care a ajuns la locul accidentul a fost un pescar care a venit dinspre Ovidiu cu o barcă simplă. Oamenii ăștia au murit cu zile din cauza sistemului”, a precizat sursa citată. Martorul a mai spus că nu era ceață, ”era o vreme superbă, era soare și frumos”. Cea care a făcut declarații este Andreea Maria Velenza, soţia lui Iulian-Dumitru Velenza, cunoscut afacerist constănţean.

Martorii care au cerut ajutorul autorităților spun că, imediat după impactul cu apa, au auzit țipete venind dinspre aparatul de zbor și au văzut fum ieșind din aparatul de zbor... Apoi, aeronava a început să se scufunde încet. Oamenii au mai povestit că autoritățile au sosit cu greu la locul nenorocirii. "Eram cu cei mici afară și am văzut elicopterul care se afla deasupra apei. S-a prăbușit în secundele următoare și am sunat la 112. Cred că am format numărul ăsta de zeci de ori. Echipajele care au venit în stațiunea Mamaia s-au oprit, însă, toate, în zona Cazino. Sunam iar disperată și le spuneam exact unde trebuie să ajungă, care e locul nenorocirii, dar nu m-au înțeles. Am auzit oamenii din aparatul de zbor țipând disperați după ajutor. Am auzit patru voci diferite strigând "Ajutați-ne, vă rugăm!", "Ajutați-ne, vă rugăm!"", a povestit o femeie. „Am văzut elicopterul zburând foarte aproape de apă. La un moment dat, a lovit apa cu botul şi s-a prăbuşit. În clipele următoare am văzut flăcări”, a relatat un bărbat.

„AM AJUNS LA CÂTEVA MINUTE DUPĂ PRODUCEREA ACCIDENTULUI” „Lucrez la o bază sportivă din zonă și am ajuns la câteva minute după producerea accidentului. Soția mea mi-a povestit că a văzut elicopterul izbind apa, o explozie mare și suflul i-a aruncat la mare distanță de locul impactului. Erau niște muncitori la un bloc care mi-au povestit că s-au speriat foarte tare deoarece au crezut că va sări clădirea în aer. Soția mea a vorbit cu unul dintre bărbații care se aflau în elicopter și care cerea ajutor”, a declarat Vicu Stavre Cioalcă. „Am alergat imediat la Căpitănia Mamaia și am cerut ajutor. I-am spus persoanei de acolo că am nevoie de o barcă deoarece un elicopter s-a prăbușit în lacul Siutghiol. M-a privit ciudat și mi-a zis că nu are, deși eu am văzut afară o barcă portocalie, probabil de salvare, pe care aș fi putut să o folosesc. Sunt sigur că dacă aș fi găsit atunci o ambarcațiune, aș fi ajuns la timp la victime și poate ar fi avut o șansă la viață. Cel puțin cele două persoane care au țipat după ajutor”, a spus și Adrian Fierbințeanu. Elicopterele SMURD, ținute la sol Elicopterele operate de SMURD, de tipul celui implicat în accident, au fost oprite la sol. Declarația a fost făcută luni seară de dr. Raed Arafat. Acesta a spus că, în urma unei decizii a Inspectoratului de Aviație, toate elicopterele SMURD de la serviciile din țară vor fi oprite la sol până se va stabili că e sigur să se zboare cu ele. Arafat a precizat că în țară există opt baze aeriene SMURD funcționale. ”E decizia Inspectoratului de Aviație, e o decizie înțeleaptă și corectă”, a declarat Raed Arafat. El a precizat că elicopterele nu vor mai fi folosite la intervenții până când nu se va stabili, în urma verificărilor, că este sigur să se zboare cu ele.

MESAJ DE CONDOLEANȚE

Premierul Victor Ponta a transmis condoleanțe familiilor celor patru victime ale tragediei din stațiunea Mamaia. "Gândurile noastre se îndreaptă, în aceste momente, către familiile celor patru eroi care au decedat ieri, în timp ce își îndeplineau misiunea de a-i ajuta pe cei aflați în nevoie, ca în atâtea alte ocazii. În numele Guvernului României, îmi exprim solidaritatea cu familiile celor trecuți în neființă în urma acestui tragic accident. Țin să le mulțumesc, și pe această cale, tuturor celor care, aflați în serviciile de urgență, își riscă zilnic viața și depun eforturi supraomenești, în mod necondiționat, pentru a-și ajuta semenii", arată premierul Ponta, în mesajul de condoleanțe. Acesta a dat asigurări că autoritățile vor acționa cu rapiditate pentru a afla cauzele nenorocirii. Raportul privind intervenţia care a avut loc pe lacul Siutghiol va fi prezentat premierului de către ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea. "Vicepremierul Gabriel Oprea a dispus ca în cadrul Centrului Operațional de Comandă al MAI, pe care îl coordonează personal, să fie realizată o informare completă, care să coroboreze toate datele referitoare la modul de intervenție în misiunea de căutare-salvare care a avut loc pe lacul Siutghiol. Vicepremierul Gabriel Oprea va prezenta această informare primului-ministru, Victor Ponta", se arată într-un comunicat de presă al MAI.