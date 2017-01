Deschidere de an la Universitatea Tomis

Peste o sută de studenţi au participat, vineri, 8 octombrie, la deschiderea festivă a anului universitar la Universitatea Tomis din Constanţa. Instituţia de învăţământ superior funcţionează de patru ani şi are, în total, aproximativ 500 de studenţi. „Anul universitar trecut am avut prima serie de absolvenţi şi suntem mândri să anunţăm că, din 104 de studenţi înscrişi la examenul de licenţă, 99 au promovat, ceea ce înseamnă un procent de 95,12%”, a declarat rectorul Universităţii Tomis, prof. univ. dr. ing. Paul Bocănete. Pe lângă cele două specializări existente deja în cadrul instituţiei de învăţământ superior (Administrarea Afacerilor şi Finanţe Bănci), începând cu acest an universitar, studenţii au putut opta şi pentru Economia Turismului, Comerţului şi Serviciilor. Pentru anul universitar 2010-2011, conducerea universităţii constănţene a scos la concurs 300 de locuri. „Intenţionăm ca, pe viitor, să introducem şi o specializare umanistă, cel mai probabil Comunicare şi Relaţii Publice”, a precizat rectorul Universităţii Tomis. Conducerea instituţiei pune la dispoziţia cursanţilor cinci săli de seminar, o aulă cu o sută de locuri, un amfiteatru cu capacitatea de 65 de locuri, un laborator de informatică dotat cu calculatoare de ultimă generaţie şi un laborator de cercetări, unde studenţii din ultimul an îşi pot întocmi lucrările de licenţă. „În această vară am efectuat reparaţii capitale la acoperiş (fiind o clădire veche, acestea erau necesare) şi am dotat laboratorul de cercetare cu calculatoare de ultimă generaţie. De asemenea, am demarat lucrările la un nou corp de clădire, care va conţine săli de curs şi birouri”, a adăugat prof. univ. dr. ing. Paul Bocănete.