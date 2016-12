Deschidere de an școlar la Universitatea ”Andrei Șaguna”

Studenții Universității ”Andrei Șaguna” din Constanța au început, luni, anul universitar. Cei mai emoționați au fost bobocii, care s-au aflat pentru prima dată în bănci, iar pentru câteva zeci de tineri, premiera a fost cu atât mai mare cu cât aceștia au venit de la mii de kilometri distanță. Veniți din Maroc, Republica Moldova, Libia, Turcia, Portugalia, tinerii au speranțe că se vor integra ușor în marea familie șagunistă. Tocmai de aceea, studenții din anii mai mari au pregătit o petrecere pentru boboci după modelul danez. În Danemarca, studenții din anii mai mari îi ajută pe boboci să se acomodeze cu viața de student organizând o petrecere, concursuri și diferite activități. Rectorul universității ”Andrei Șaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari, le-a transmis studenților și cadrelor didactice gândurile sale pentru începutul anului. ”Le transmit tuturor un an universitar încununat de succese binemeritate și de împlinirea celor mai frumoase năzuințe”, a spus prof. Papari. Ca în fiecare an, la deschidere a avut loc și vernisajul unei expoziții de fotografie cu titlul ”Chinese New Years Paintings”. La festivitate au venit reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale, reprezentanți ai vieții cultural-științifice, politice și diplomatice, reprezentanți ai partenerilor sociali și ai mediului de afaceri.

