Deschidere de stagiune pentru teatrele constănţene

După aproape trei luni de aşteptare, iubitorii artei dramatice, lirice şi coregrafice sînt aşteptaţi din nou în sălile de spectacole, pentru a urmări cele mai îndrăgite producţii ale teatrelor constănţene. La Teatrul de Stat, stagiunea 2009-2010 debutează în forţă, în această seară, de la ora 19.00, cu o premieră naţională: musicalul „Strangers in the Night”, de Markus Gull şi Peter Hofbauer, sub bagheta regizorală a lui Sorin Militaru. Îmbinînd tradiţia revistei şi a musicalului, „Strangers in the Night” aduce pe scenă artişti care promit să seducă publicul nu doar din punct de vedere teatral, ci şi muzical şi coregrafic. Artiştii care vor anima atmosfera sînt: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Mirela Pană/Maria Lupu, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Diana Lupan/Laura Iordan, Cristina Oprean, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, Elena Gatcin, Bogdan Pîrlea. De asemenea, din trupa de balet fac parte: Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan, Andreea Ţuţui, Mădălina Stahei, Maria Spirescu, Daniela Gîrbăcea, Larisa Samsonov, Simona Tăut. În orchestră evoluează: Levon Marcarian, Lucian Şăuleanu şi Andrei Răilean.

Regia muzicală a spectacolului îi aparţine lui Mircea Kiraly, iar scenografia este realizată de Rodica Arghir, coregrafia îi aparţine lui Călin Hanţiu, iar pregătirea muzicală Elenei Gatcin. Traducerea şi adaptarea spectacolului sînt semnate de Dan Stoica. Spectacolul care a avut avanpremiera ieri seară va fi prezentat astăzi, de la ora 19.00, dar şi duminică.

„Arlechinada“, veselie şi culoare în paşi de balet, la „Oleg Danovski”

Stagiunea coregrafică a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” se deschide, în această seară, la ora 19.00. După aproximativ trei luni de aşteptare, iubitorii baletului sînt invitaţi din nou în sala teatrului, pentru a urmări „Arlechinada”, un spectacol dinamic, plin de veselie şi culoare, inspirat de Commedia del’arte. Din distribuţia spectacolului, avînd la bază muzica lui Gaetano Donizetti şi în coregrafia maestrului Gheorghi Kovtun, fac parte artişti de valoare ai scenei constănţene: Horaţiu Cherecheş - Arlechino, Aliss Tarcea - Colombina, Francisc Strnad - Brigella, Dan Dumbravă - Leonardo, Monica Cherecheş - Pieretta, Cristian Tarcea (debut) - Pierrot, Oana Dincă (debut) - Katrina, Adrian Mihaiu - Truffaldino, Alexandru Chiş - Basilio, Gelu Rîpă - Doctorul, Cezar Buculei - Notarul, Mihaela Vlase, Nicoleta Moroeanu, Angelica Mihale şi Consuela Ciont (debut) - Patru Arlechini. Costumele acestui spectacol sînt realizate de Natalia Kornilova.

„Don Giovanni”, primul spectacol de operă al toamnei

Aşteptată cu nerăbdare de către melomani, stagiunea Companiei de Operă a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” se deschide mîine seară. Cortina se va ridica de la ora 19.00, pentru a-i invita pe iubitorii operei să fie martorii poveştii nelegiuitului Don Giovanni, cel care dă şi numele piesei. Spectacolul de operă a lui Wolfgang Amadeus Mozart îi va aduce în faţa publicului pe apreciaţii artişti lirici: Ioan Ardelean - Don Giovanni, Valentina Ana Mărgăraş din Braşov - Donna Anna, Elena Rotari - Donna Elvira, Mihnea Lamatic din Bucureşti - Leporello, Ciprian Done - Don Ottavio, Mădălina Diaconescu - Zerlina, Laurenţiu Severin - Masetto şi Constantin Acsinte - Comandorul. La pupitrul orchestrei simfonice a Teatrului „Oleg Danovski” se va afla maestrul Răsvan Cernat.

Regia artistică a spectacolului este semnată de Beatrice Rancea, iar decorurile sînt realizate de Constantin Ciubotariu, costumele purtînd amprenta creativă a Doinei Levintza. Premiera operei „Don Giovanni”, compusă de Mozart, după succesul pe care l-a avut „Nunta lui Figaro”, a avut premiera în 1787, la Praga, sub conducerea muzicală a compozitorului.