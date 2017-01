Deschidere simbolică a Jocurilor Olimpice la Constanţa

Debutul celei mai importante competiţii sportive a lumii se apropie cu paşi repezi, pînă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing rămînînd doar 14 zile. Consulul general al Republicii Populare Chineze la Constanţa, Wang Tieshan, a organizat, ieri, o recepţie în cadrul căreia au fost prezentate detaliile de organizare ale competiţiei, ce se va desfăşura în perioada 8-24 august. “Este o mare onoare pentru mine prezenţa dumneavoastră aici. Acum şapte ani China a cîştigat dreptul de organizare a Jocurilor Olimpice pentru care guvernul şi poporul chinez au făcut eforturi pentru a se îndeplini angajamentele găzduirii acestei competiţii la care vor participa 205 ţări, inclusiv România. Va fi cea mai mare ediţie a Jocurilor Olimpice din istorie. Aşteptăm cu drag deschiderea acestei ediţii, care va avea loc în ziua a opta, din luna a opta, la ora opt şi opt minute”, a dezvăluit consulul Wang Tieshan. Totodată, acesta a urat succes delegaţiei române ce se va deplasa la Jocurile Olimpice: “Le urez mult succes sportivilor români, care am înţeles că vor fi în nummăr de 103. Le doresc să cîştige multe medalii pentru că ştiu că România a obţinut întotdeauna multe medalii la Jocurile Olimpice. La Sydney au fost 11 medalii de aur, la Atena au fost opt. Sperăm ca la Beijing să fie mai multe, chiar 20”. Şi reprezentanţii autorităţilor locare au ţinut să ureze succes sportivilor constănţeni la Beijing, chiar dacă se anunţă o competiţie mult mai dificilă decît la ediţiile precedente. “Am o mare bucurie să constat că spiritul olimpic s-a lăsat peste Constanţa. Eu consider că la condiţiile pe care le au sportivii în România este o minune să iei o medalie de aur. Noi, ca şi autorităţi locale, am încercat pe cît posibil să ridicăm sportul constănţean la un nivel înalt. Vă urez success şi sperăm să avem o ediţie a Jocurilor Olimpice cît mai rodnică în ceea ce priveşte medaliile, deşi cred că la Beijing va fi dificil”, a declarat Cristinel Dragomir, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa. La recepţia de la Consulatul Chinei în Constanţa au fost prezenţi antrenori şi sportivi constănţeni, dar şi două dintre reprezentantele delegaţiei constănţene la Beijing, atleta Adelina Gavrilă şi arbitrul FIG, Olga Didilescu. “Am ales Constanţa pentru cîteva zile de pregătire pentru că aici este mult mai răcoare decît în Bucureşti. Mă simt pregătită pentru Beijing, unde obiectivul meu este să mă calific în finală. Îmi doresc o medalie deşi ştiu că va fi foarte greu, dar nu cred că imposibil. Totul este să prind o zi bună”, a spus, optimistă, Gavrilă. De la recepţie nu au lipsit nici cele cinci mascote ale JO, numele lor traducîndu-se prin mesajul “Bine aţi venit la Beijing”.