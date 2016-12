Deschiderea Centrului de Autism la Constanţa, pe ultima sută de metri

Ieri, de Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului, s-au pus la punct ultimii paşi pentru deschiderea unui Centru de Autism la Constanţa - Asociaţia „Marea Neagră de sprijin a copiilor cu autism”, unitate care va veni în sprijinul copiilor cu probleme. Directorul Centrului, psiholog Cristina Gemănaru, a spus că săptămîna viitoare, centrul îşi va deschide porţile, astfel că cei peste 200 de copii cu probleme din judeţul nostru vor avea un sprijin în plus. Directorul are în plan colaborarea strînsă cu Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, cu serviciile de neuropsihiatrie copii, dar şi cu reprezentanţi ai Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copiilor. „Imediat ce un părinte sesizează că cel mic are probleme, în sensul că nu zîmbeşte la faţa zîmbitoare a adultului, merge pe vîrfuri, îşi flutură degeţelele prin faţă, nu reacţionează etc., trebuie să meargă la un specialist pentru un control amănunţit. O depistare precoce vine în sprijinul copilului, cu siguranţă. Eu consider că timpul este cel mai mare duşman al copilului”, explică psihologul care, de Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului, luptă pentru copiii cu autism din Constanţa. Centrul de autism va funcţiona pe strada Ion Lahovari, la nr. 63, iar şase specialişti, un kinetoterapeut, dar nu numai, vor sta la dispoziţia copiilor cu o serie de terapii speciale. „Terapia autismului este activarea neuronilor Purkinje, care trebuie reactivaţi în permanenţă, pentru că şi aşa sînt în număr mai mic decît la un om sănătos. Sînt reactivate toate laturile”, a explicat psihologul, care a completat că există şi o medicaţie atît clasică, cît şi homeopată, în paralel cu terapia menţionată. Tot de Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului, reprezentanţii Asociaţiei Autism Transilvania (AAT) vor solicita Ministerului Sănătăţii să introducă obligativitatea testării copiilor la vîrsta de 18 luni, de către medicii de familie, pentru depistarea riscului de a dezvolta autism. Preşedintele organizaţiei non-guvernamentale, Milena Prună, a declarat, ieri, că depistarea precoce poate determina, în unele cazuri, recuperarea copilului. „Noi considerăm că cea mai mare problemă este lipsa diagnosticării la timp a copiilor cu risc de a dezvolta autism sau tulburări care implică interacţiuni sociale. Ele se depistează după 3, 4 sau 5 ani, motiv pentru care vom solicia ministerului să oblige medicii de familie să efectueze testul M-chat, folosit cu succes în foarte multe ţări din lume, la copii cu vîrsta de 18 luni”, a afirmat Milena Prună. Acesta a mai spus că testul durează 15 minute şi că asociaţia este dispusă să facă training-uri cu medicii de familie. Milena Prună a mai afirmat că identificarea precoce a autismului ajută la dezvoltarea copilului, care devine un adult integrat în societate.