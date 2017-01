Deschiderea de conturi bancare sub nume fictive se pedepseşte cu pînă la 7 ani de închisoare

Banca Naţională a României a elaborat Ordinul privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit, prin care sînt stabilite forma şi conţinutul formularelor de raportare aferente cerinţelor minime de capital la nivel individual şi, după caz, la nivel consolidat. Instituţiile de credit trebuie să transmită BNR formularele de raportare, atît electronic, cît şi tipărite, pentru raportările transmise la nivel individual, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la sfîrşitul perioadei pentru care acestea se întocmesc. Raportările transmise la nivel consolidat pentru sfîrşitul exerciţiului financiar vor fi transmise pînă la data de 15 iunie a exerciţiului financiar următor, iar pentru raportările transmise la nivel consolidat, întocmite pentru sfîrşitul primului semestru al exerciţiului financiar, pînă la data de 30 septembrie a respectivului exerciţiu financiar. Instituţiile de credit care intenţionează să aplice abordări bazate pe modele interne de rating pentru determinarea cerinţei de capital aferentă riscului de credit sau abordarea avansată de evaluare pentru determinarea cerinţei de capital aferentă riscului operaţional transmit formularul de sinteză privind indicatorul de solvabilitate, avînd în vedere aceste abordări, cu un an înainte de aplicarea lor efectivă. Instituţiile de credit vor ţine cont de regula potrivit căreia orice sume care conduc la creşterea fondurilor proprii sau a cerinţelor de capital vor fi raportate ca valori pozitive, orice sume care reduc totalul fondurilor proprii sau al cerinţelor de capital vor fi raportate ca valori negative. Referitor la raportarea aferentă riscului de credit provenind din poziţiile din securitizare, instituţiile de credit transmit cîte un formular pentru totalul operaţiunilor de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordării standard pentru riscul de credit, cîte un formular pentru totalul operaţiunilor de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordării bazate pe modele interne de rating pentru riscul de credit. Nerespectarea prevederilor ordinului atrage aplicarea unor măsuri sau sancţiuni prevăzute la art. 226, respectiv art. 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99 din 2006. Ordonanţa prevede la capitolul Infracţiuni că desfăşurarea de activităţi de colectare de fonduri de către o persoană pe cont propriu sau pe contul unei entităţi care nu este instituţie de credit constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2, la 7 ani. De asemenea, este considerată infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă utilizarea neautorizată de către o persoană a unei denumiri specifice unei instituţii de credit. Este considerată infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 3 ani şi fapta unui administrator, director sau angajat al unei instituţii de credit care, cu rea credinţă, încalcă legea şi obstrucţionează exercitarea supravegherii de către BNR. Deschiderea de conturi sub nume fictive constituie, de asemenea, infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2, la 7 ani.