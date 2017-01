Deschiderea Patinoarului Constanța, cu emoţii...

00:06:31 / 11 Decembrie 2015

Pentru postacul de mai sus

Nu este nici o problema ca ziaristii sa fie obiectivi, asa si trebuie sa fie ... habar nu ai despre ce vorbesc dar te bagi ca musca in rahat ... eu am laudat acum cateva zile faptul ca ziarul Telegraf, in premiera mondiala, a publicat un articol OBIECTIV despre subiectul in cauza ... articolul lor despre cat de rau este tratat Constantinescu de judecatori mi-a dovedit ceea ce stiam deja si anume ca aceste asa zise articole obiective despre neajunsurile administratiei Fagadau sunt doar reglari de conturi intre cei care sunt si cei care au fost la butoane ... atata tot ... iar expresia corecta, draga "frecator de tipar" este " cu surle si tobe", indiferent daca neuronul tau vrea sa accepte asta sau nu P.S. De ce imi stergeti comentariul si aberatiile astuia de mai sus raman? Aveti timp de sters comentarii ? De ce nu va faceti timp sa scrieti OBIECTIV despre Dumitru Martin? Chiar nu veti da stirea in Telegraf? O mai mare dovada de cat de corupti sunteti nu exista …