Deschiderea unui magazin virtual costă doar 399 de euro

Tot mai mulţi români îşi exprimă intenţia de a-şi deschide propria afacere dar, din cauza lipsei banilor, a timpului şi a documentaţiei stufoase care trebuie întocmită, majoritatea renunţă încă înainte de începe. Toate aceste neajunsuri sînt însă eliminate în cazul magazinelor virtuale care pot fi deschise, cu ajutorul unor firme specializate, în două zile lucrătoare, cu o investiţie de numai 399 de euro plus TVA. Cum greul a trecut, tot ce mai are de făcut proaspătul întreprinzător este să îşi pună produsele în “rafturi“, operaţiune care nu generează alte costuri, să îşi promoveze afacerea şi să aştepte profitul. În cazul în care apelaţi la serviciile unei firme specializate nu veţi plăti nicio licenţă anuală iar service-ul şi suport tehnic este gratuit în prima lună. Conform unor date statistice, ţara noastră este o piaţă cu un mare potenţial pentru comerţul electronic, în comparaţie cu alte ţări din Uniunea Europeană. Deşi, publicitatea pe internet în România se dovedeşte a fi din ce in ce mai eficientă şi comerţul on-line începe să prindă contur, tot mai mulţi specialişti susţin ideea unei creşteri viitoare ponderate, a acestui sector, întrucît cea mai mare parte a populaţiei nu este familiarizată cu e-commerce-ul. În ciuda acestor temeri, datele statistice sînt încurajatoare pentru cei care au în plan să comercializeze produse prin internet.

Dacă în urmă cu cîţiva ani internetul reprezenta un lux pentru cei mai mulţi dintre noi, acum devine o necesitate. Astfel, pînă la sfîrşitul anului se aşteaptă ca mai mult de 6 milioane de români să se conecteze la internet. Raportat la numărul utilizatorilor de internet, numărul magazinelor virtuale din ţara noastră este unul extrem de redus (cîteva sute), cu toate că necesită costuri mici în comparaţie cu cele generate de magazinele tradiţionale. Acest lucru se poate explica şi prin neîncrederea românilor în astfel de tranzacţii din cauza numeroaselor fraude electronice comise în ultimul timp. Siguranţa acestor tranzacţii este, însă, garantată de faptul că în România a fost implementat standardul 3D, ţara noastră numărîndu-se totodată şi printre statele care oferă soluţii de plată on-line cu ajutorul cardului bancar printr-un sistem comod şi sigur. Atuurile principale ale unei astfel de afaceri sînt: concurenţa încă redusă, publicitatea ieftină pe internet şi numărul mare de utilizatori. Pentru ca să fie şi mai convingătoare, pe site-urile firmelor care se ocupă de “construirea“ magazinelor virtuale se află, pe lîngă caracteristicile unei astfel de afaceri printre care amintim doar viteza, uşurinţa în utilizare şi fiabilitate, şi o versiune demo a viitoarei afaceri. Un alt beneficiu deloc de neglijat al unui magazin virtual este faptul că întreţinerea şi controlul său se pot face de la orice calculator conectat la internet.