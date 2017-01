Descindere la sediul Hexi Pharma!

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

Polițiștii de la secția economică se află în acest moment în sediul Hexi Pharma. De acolo se ridică documente, solicitate de procurorul de caz.

De asemenea, polițiști se află și în clinica Hexi Med, clinica pe care o deținea Dan Condrea.

Percheziții la locațiile respective au avut loc deja în urmă cu o săptămână, în urma cărora societatea a fost pusă sub urmărire penală.

UPDATE:

PRIMA REACȚIE A DIRECTORULUI HEXI PHARMA

Polițiștii au descins din nou la sediul Hexi Pharma pentru a ridica documente privind diluarea dezinfectanților. Flori Dinu, directorul Hexi Pharma, a dat primele declarații în urma descinderilor făcute de oamenii legii.

„Este o situație în care eu am fost pusă în fața faptului de a da mită unui medic, ceva în genul, nu cunosc foarte bine situația. Vreau să menționez următoarele: în toată existența mea de la Hexi Pharma, de 16 ani, nu am dat mită, șpagă sau cum vreți să o numiți dumneavoastră, niciunui medic, deci în calitate de reprezentant Hexi Pharma, medic sau ce vreți dumneavoastră. Situația, din punctul meu de vedere, este inventată, o calomie, deci nu am făcut niciodată, în ultimii 16 ani, această tentativă sau nu știu, cum o numiți dumneavoastră. O rog să meargă la parchet, să facă acest denunț, chiar așa ar trebui să facă, chiar o rog să meargă la parchet, să facă acest demers și să dea lux de amănunte despre cum s-a întâmplat. Pentru că chiar vreau să se afle adevărul, pentru că eu nu am dat niciodată așa ceva,” a declarat Flori Dinu, directorul Hexi Pharma.

Polițiștii au mers pentru a ridica acte contabile, dar și documente care fac legătura între Hexi Pharma și mai multe spitale din țară.