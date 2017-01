Descinderi la Constanţa, într-un dosar antiterorism

ANCHETĂ ANTITERORISM. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au efectuat, în zilele de 14 şi 19 aprilie, 21 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Gorj, Mehedinţi şi Cluj, în cadrul unei anchete declanşate pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. 535/ 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. Potrivit unui comunicat de presă remis de DIICOT, suspecţii cercetaţi în acest dosar ar fi implicaţi în acţiuni “cu potenţial de radicalizare şi prozelitism islamic radical, respectiv în susţinerea unor canale de finanţare a acestor activităţi”. Oamenii legii spun că au pornit acţiunea ca urmare a unei cereri de asistenţă judiciară internaţională formulată de autorităţile germane, referitoare la un cetăţean german de origine egipteană care s-a aflat pe teritoriul României. Anchetatorii spun că individul căutat a fost condamnat în lipsă, în Germania, la zece ani de închisoare pentru spălare de bani în folosul “unei entităţi teroriste de sorginte islamică”. Procurorii DIICOT au efectuat descinderi la sediile Ligii Islamice şi Culturale din România şi al Fundaţiei Culturale Islamice “IslamulAzi”. În urma percheziţiilor, care au vizat şi domiciliile liderilor acestor organizaţii, anchetatorii au ridicat unităţi centrale, laptop-uri, DVD-uri, hard-uri externe, stick-uri de memorie şi diverse documente care ar putea constitui probe în dosar. Pentru această acţiune, procurorii DIICOT au beneficiat de sprijinul Serviciului Român de Informaţii (SRI).

”NU AVEM NIMIC DE ASCUNS”. Una dintre descinderile efectuate în oraşul Constanţa a vizat sediul Centrului Cultural Islamic “IslamulAzi”, din zona Delfinariu, din Constanţa. Reprezentanţii fundaţiei spun că unii dintre colegii lor din ţară au avut parte de un tratament brutal din partea anchetatorilor. “Nu înţeleg de ce au venit cu mascaţii, de ce au acţionat atât de brutal. În ţară au fost sparte uşile unor locuinţe, au îndreptat arme spre oameni. Din fericire, în Constanţa nu s-a întâmplat aşa ceva. Procurorii mi-au prezentat un mandat de percheziţie. De la sediu au ridicat şapte unităţi centrale şi actele fundaţiei, în general documente legate de contabilitate. În această clădire sunt cazaţi şi doi studenţi, cărora le-au fost luate laptop-urile, hard-urile externe şi un stick de memorie. De la domiciliul meu au luat unitatea centrală şi un laptop. Dar nicio persoană care are legătură cu fundaţia noastră nu a fost reţinută pentru audieri”, a povestit Nerdin Bari, administratorul Centrului Cultural Islamic “IslamulAzi” Constanţa. Acesta spune că fundaţia pe care o reprezintă nu are nimic de ascuns. “Fundaţia noastră activează în România din anul 1999 şi nu a avut niciodată probleme. Nu suntem implicaţi în nimic ilegal, suntem un centru cultural şi religios care vrea să îşi desfăşoare activitatea în pace. Există mai multe persoane care ne acuză tot timpul de diverse lucruri. Este posibil ca în urma acestor afirmaţii care nu se sprijină pe nimic şi care nu au nicio legătură cu realitatea, instituţiile statului să fi demarat verificările despre care vorbim. Nu ştim, însă, nimic sigur. Procurorii nu ne-au spus de ce au efectuat aceste percheziţii. Am înţeles că ar căuta un cetăţean german de origine egipteană, dar acest om nu se ascunde pe DVD-uri. Oricum, suntem jigniţi de atitudinea autorităţilor şi de tratamentul la care suntem supuşi, pentru că noi considerăm că imaginea ne-a fost murdărită”, a adăugat Nerdin Bari. Acesta spune că reprezentanţii organizaţiilor vizate de percheziţiile DIICOT ar putea să dea în judecată instituţiile care au derulat acţiunea.