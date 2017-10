Descoperă sportul ideal pentru tine și cel mic la Târgul Sana Sport!

În weekend-ul 7-8 octombrie, VIVO! Constanța te invită la Târgul Sana Sport să faci cunoștință cu cluburile și asociațiile sportive constănțene. Atât tinerii, cât și părinții în căutarea sportului ideal pentru copiii lor sunt așteptați să descopere, în cele două zile, o gamă largă de sporturi, precum: yachting, ciclism, baschet, karate, şah, paintball, handball, kendo, tenis de câmp sau chiar rugby.

Potrivit eurobarometrului "Sport şi activitate fizică", publicat de Comisia Europeană, doar 8 din 100 de români fac sport regulat, minimum de 5 ori pe săptămână; mai mult, unul din doi copii are probleme cu greutatea şi doar 2% din copiii români sunt înscrişi în cluburi sportive. VIVO! Constanța împreună cu reprezentanții Sana Sport vin în întâmpinarea tuturor celor care își doresc un stil sănătos de viață și propun o alternativă de petrecere a timpului liber.

Participanții la eveniment vor avea posibilitatea de a se interesa de oferta fiecărui club sau asociație sportivă în parte, de a câștiga unul din premiile oferite de organizatori în cadrul tombolei organizate cu acest prilej, dar și de a se întâlni cu invitații speciali prezenți la eveniment: Florentina Opriș, prezentatoarea emisiunii „Sport, dietă și o vedetă!“, Mihai Nenciu și Nicu Rotaru, care vor vorbi despre temerara expediție “Seven Summits” - cele mai înalte șapte vârfuri muntoase din lume, ultramaratonistul Radu Milea și Cătălina Rudencu, medic specialist homeoterapie, gemoterapie şi consiliere nutriţională.

"Asociaţia Sportivă Sanasport are ca misiune îmbunătăţirea stării de sănătate a constănţenilor prin sport şi promovează alergarea ca sport de masă.

Aşa a apărut ideea acestui târg de sport, unde părinţii să poată veni cu copiii pentru a cunoaşte cele mai active şi inedite asociaţii şi cluburi sportive din oraşul Constanţa. Copiii trebuie să practice cât mai multe activităţi sportive pentru a beneficia de o dezvoltare fizică completă, iar părinţii îi pot atrage spre sport prin exemplul personal" – Dan Antonaru, reprezentant Sana Sport.

Evenimentul are loc în perioada 7-8 octombrie, în zona intrării numărul 3 din VIVO! Constanța.

Vă aşteptăm cu drag!

