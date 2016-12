Descoperire cu bucluc

Ipoteza „Omul din neolitic”, formulată, printre altele, în cazul osemintelor găsite joi de angajaţii RAJA într-un puţ dezafectat de la marginea oraşului, în apropiere de “Carrefour”, a picat vineri. Dezamăgirea a fost a arheologilor, care se aşteptau să facă o nouă descoperire importantă într-o zonă în care au găsit, în urmă cu doi ani, un mormânt din perioada neolitică. „Nu mai ţine de noi acest caz, pentru că am stabilit faptul că osemintele respective nu datează din neolitic. Am discutat cu cei de la RAJA şi mi-au precizat care este structura acestui puţ, cum arată osemintele şi am concluzionat că, cel mai probabil, rămăşiţele au ajuns acolo în zilele noastre”, a declarat arheologul Octavian Mitroi. Misterioasele oseminte care le dau mari bătăi de cap anchetatorilor nu au fost încă scoase la suprafaţă. Vineri, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au mers în zonă şi au făcut o nouă cercetare. Oamenii legii şi reprezentanţii RAJA încearcă acum să găsească o soluţie viabilă prin care craniul şi oasele să fie recuperate. Aceştia spun că va fi o operaţiune foarte greu de realizat, în condiţiile în care diametrul puţului este de 50 de centimetri, rămăşiţele se află la o adâncime de 25 de metri, iar în puţ încă se află apă până la nivelul de zece metri. Anchetatorii au intrat în posesia imaginilor surprinse de camera video din dotarea RAJA şi au sigilat puţul. Amintim că osemintele au fost descoperite, joi, de o echipă RAJA, care efectua verificări periodice.