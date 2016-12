Descoperire inedită în Golful Mexic: „Lacul subacvatic” care ucide orice creatură din zonă

Pe fundul Golfului Mexic a fost descoperit un ''lac" de unde zăcăminte de sare ies la suprafaţă împreună cu bule de metan. Denumit ,,Jacuzzi-ul disperării'', zona cu apă foarte sărată ucide orice creatură care intră în ea.

,,Piscina'' circulară, cu o circumferinţă de 30 de metri şi o adâncime de aproape 4 metri, se află la peste un kilometru sub suprafaţa golfului, notează Descoperă.

Apa din interiorul său este de cinci ori mai sărată decât cea din jurul său. În consecinţă, saramura este atât de densă încât a rămas pe fundul golfului, formând un ,,cazan'' cu chimicale toxice, inclusiv gaz metan şi sulfaţi de hidrogen care nu se amestecă cu apa din jur.

,,Este unul dintre cele mai incredibile lucruri descoperite în adâncurile mării'', a declarat Erik Cordes, profesor de biologie din cadrul Universităţii Temple. ,,Ajungi pe fundul mării şi descoperi ceva ce seamană cu un lac sau un râu. Pare că nu este de pe această lume'', a adăugat el.

Cordes studiază în general coralii din apele adânci. Formaţiunea ciudată a descoperit-o în 2014, utilizând un vehicul subacvatic controlat de la distanţă. În următorul an, s-a întors şi a cercetat zona dintr-un submarin pentru trei persoane.

,,Am reuşit să vedem deschizătura unui canion. Am urmat panta abruptă şi am observat aceste aluviuni, ne-am apropiat şi am văzut soluţia salină scurgându-se peste acest zid ca un iaz'', a declarat Cordes.

Pe fundul ,,piscinei'' se află bacterii şi zăcăminte de sare, iar pe marginea ei experţii au descoperit carcasele crabilor care s-au aventurat în crater, căutând mâncare. Echipa a prelevat probe ale creaturilor care s-au adaptat la salinitatea extremă şi la lipsa oxigenului, Cordes afirmă că astfel de creaturi ar putea exista şi pe alte planete adaptate la mediile de viaţă de acolo.