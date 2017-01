Descoperire macabră pe digul din zona Trei Papuci

Cîţiva studenţi care se plimbau ieri, în jurul prînzului, pe digul din zona plajei “Trei Papuci”, din Constanţa, au descoperit trupul neînsufleţit al unui bărbat în vîrstă de aproximativ 45 de ani. “Stăteam pe stabilopozi cu prietenii mei. La un moment dat, mi s-a părut că văd piciorul unui om printre pietre. M-am întors, m-am uitat cu atenţie şi mi-am dat seama că acolo, jos, se află un cadavru. M-am speriat atît de tare încît nici nu mai puteam să vorbesc. M-am dus la cei care mă însoţeau şi le-am spus ce am văzut”, a povestit Raluca Şerban, de 20 de ani, din Tulcea, studenta care a zărit trupul neînsufleţit al bărbatului. “Mi-am dat seama că amica noastră nu glumeşte, aşa că m-am apropiat de locul în care se afla ea şi am aruncat o privire. Era, într-adevăr, un cadavru care zăcea cu faţa în jos între pietre. Am sunat la serviciul unic 112 şi am chemat poliţia. Cadavrul este într-o stare mai avansată de putrefacţie, cred că se află în apă de mai multe zile”, a declarat Ionuţ Florin Voinea, de 20 de ani, din Brăila, unul dintre studenţii care o însoţeau pe Raluca Şerban. Ajunşi pe dig, lucrătorii Secţiei 1 Poliţie au încercat să scoată cadavrul blocat între blocurile de piatră, dar eforturile lor s-au dovedit zadarnice. Ei au solicitat sprijinul scafandrilor, însă nici aceştia nu au avut mai mult succes. Într-un tîrziu, după mai bine de şase ore, timp în care lucrătorii Secţiei 1 Poliţie au rămas pe dig, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea” au reuşit să scoată trupul neînsufleţit dintre pietre cu ajutorul unor frînghii. Intervenţia pompierilor a fost cu atît mai dificilă cu cît stabilopozii erau acoperiţi cu gheaţă. Oamenii legii spun că bărbatul găsit între blocurile de piatră avea pe el doar un tricou. Poliţiştii iau în calcul posibilitatea ca victima să se fi sinucis, însă, în această fază a cercetărilor, nu exclud nici ipoteza crimei. Cadavrul a fost transportat la morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei exacte a morţii. Identitatea bărbatului nu fusese stabilită pînă ieri seară.