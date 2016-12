Descoperire macabră

Poliţiştii constănţeni au intrat în alertă, ieri dimineaţă, după ce un cadavru a fost găsit, în jurul orelor 08.00, pe o plajă aflată în zona Pescărie Agigea. Descoperirea macabră a fost făcută de un bărbat care a apelat imediat linia unică 112 şi a cerut ajutorul autorităţilor. „Iniţial, am crezut că este vorba despre un celofan sau ceva de genul ăsta, dar mai apoi, când a fost adus la mal de valuri şi am văzut un picior, mi-am dat seama că este un corp omenesc. L-am tras cu o cange pe ţărm şi l-am acoperit cu o folie, după care am sunat la Poliţie şi am anunţat totul. Era în stare foarte avansată de putrefacţie: rămăseseră din el doar bucăţi de piele şi nişte oase şi nu avea cap. Nu puteai să-ţi dai seama dacă este vorba despre o femeie sau despre un bărbat”, a declarat Mihai Grădinaru, cel care a sunat la 112. „Era complet descompus, doar piele şi schelet şi nu avea cap. Au venit poliţiştii şi l-au ridicat de pe plajă”, a povestit un pescar.

TREI IPOTEZE În zonă au sosit criminaliştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ), care au început cercetările la faţa locului. Cadavrul a fost transportat apoi la morga Cimitirului Central, unde urmează ca astăzi să fie efectuată necropsia. Surse judiciare spun că se vor preleva probe ADN, urmând ca acestea să fie comparate cu ADN-ul persoanelor dispărute care figurează în baza de date a Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). Oamenii legii nu pot elimina în această fază a anchetei nicio ipoteză de lucru. Aceştia iau în calcul posibilitatea ca victima să se fi înecat, dar nici varianta suicidului sau cea a crimei nu sunt excluse. Ancheta este derulată de ofiţerii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Constanţa.