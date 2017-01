Descoperirea ştiinţifică nr. 1 în anul 2013

Utilizarea imunoterapiei pentru a combate cancerul a fost cel mai semnificativ progres ştiinţific în 2013, potrivit palmaresului anual al celor mai importante zece descoperiri ale anului stabilit de prestigioasa revistă americană „Science“, relatează AFP. Cercetarea privind cancerul a cunoscut o schimbare în acest an, în momentul în care recurgerea la imunoterapie în lupta împotriva acestei boli, aflată în dezvoltare de câteva decenii, şi-a dovedit potenţialul terapeutic, explică autorii articolului apărut în ultima ediţie săptămânală a revistei din acest an, datată 20 decembrie. Mai multe teste clinice de imunoterapie - un tratament care acţionează asupra sistemului imunitar, în special limfocitele T care atacă tumorile - s-au dovedit foarte promiţătoare mai ales împotriva formelor agresive de cancer precum melanomul, în timp ce alte terapii au eşuat. „În acest an, imensa promisiune pe care o reprezintă imunoterapia în cancer prezintă puţine îndoieli”, chiar dacă trebuie manifestată prudenţă în ceea ce priveşte numărul redus de pacienţi trataţi, a scris Tim Appenzeller, redactor-şef la „Science“. El a subliniat de asemenea faptul că „un mare număr de oncologi sunt de acum convinşi că asistă la un moment de cotitură în ceea ce priveşte tratarea cancerului.

Numeroase progrese în imunoterapia cancerului provin din descoperirea la sfârşitul anilor '80, de către cercetători francezi, a unui receptor pe celulele T care le împiedică pe acestea să atace tumorile canceroase. Experimentele efectuate atunci pe şoareci au arătat faptul că, neutralizând receptorul, celulele T, care au un rol-cheie în sistemul imunitar, au redus considerabil tumorile canceroase la aceste animale. Mai recent, în 2006, cercetătorii japonezi au identificat un nou receptor ce frânează acţiunea anti-cancer a celulelor imunitare şi primele teste clinice efectuate pe pacienţi sunt promiţătoare, menţionează „Science“. În 2011, modificarea genetică a celulelor T pentru a le programa să distrugă tumorile a provocat de asemenea mult entuziasm în lumea medicală şi constituie obiectul unui mare număr de teste clinice efectuate mai ales pe pacienţii bolnavi de leucemie. Semn al importantului potenţial pe care îl are imunoterapia, numeroase laboratoare farmaceutice investesc de acum mult în această nouă abordare de tratament împotriva cancerului după ce au ignorat acest aspect timp de mai mulţi ani, menţionează „Science“.