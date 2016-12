Descoperirea unei proteine care frînează evoluţia maladiei Charcot

O enzimă apropiată de cele folosite pentru a trata septicemiile grave are efectul încetinirii evoluţiei maladiei Charcot (scleroza laterală amiotrofică) pe cobai, boală de care suferă celebrul fizician britanic Stephen Hawking. Această enzimă denumită proteina C activă sau drotrecogin a avut efectul frînării procesului de moarte celulară a neuronilor unor şoareci ce au fost inoculaţi cu o formă extrem de agresivă a maladiei Charcot, permiţînd o creştere medie a speranţei de viaţă cu 25%. Drotrecoginul a prelungit de asemenea şi perioada de timp în care aceşti cobai au supravieţuit normal, în pofida faptului că manifestau deja simptomele acestei maladii incurabile şi mortale. Această substanţă a micşorat ritmul de atrofiere a musculaturii. Cercetătorii Universităţii din Rochester, New York, au anunţat că mai este nevoie de studii suplimentare înainte de a se trece la testarea efectelor acestei proteine pe oameni. Conform programului de teste, această etapă a studiului clinic ar putea începe peste cinci ani.