Desenatorul Winsor McCay, omagiat de Google

Motorul de căutare Google şi-a schimbat, ieri, logo-ul, pentru a sărbători 107 ani de la apariţia benzilor desenate cu „Little Nemo / Micul Nemo”, create de caricaturistul american Winsor McCay, desenator şi pionier al filmului de animaţie. „Little Nemo / Micul Nemo” este un personaj de benzi desenate, purtat, în vis, printr-o lume fantastică. Privită ca o capodoperă a benzii desenate, „Little Nemo in Slumberland” a fost publicată pentru prima dată pe 15 octombrie 1905, în ziarul „The New York Herald”. Ulterior, banda desenată a fost publicată în „The New York American” sub titlul „In the Land of Wonderful Dreams”.

Logo-ul prin care Google a marcat 107 ani de la apariţia benzii desenate este, probabil, unul dintre cele mai spectaculoase şi elaborate de la lansarea acestor logo-uri, în 1998, pe pagina principală a motorului de căutare. Astfel, în povestirea imaginată de Google, Micul Nemo este purtat printr-o lume fantastică, lumea Google. Povestea se întinde pe mai multe pagini, care se succed unele sub altele în logoul interactiv pregătit luni de Google pentru utilizatorii săi. În Google Land, Micul Nemo cade din pat şi este purtat prin spaţiu, printre stele şi nori, printre clădiri luxuriante şi imagini de basm. Este salvat la un moment dat de Princess Camille, personaj care apare la rândul său în povestea originală. În cele din urmă, în povestea imaginată de Google, Micul Nemo se trezeşte din vis în momentul în care cade din pat.

Winsor Zenic McCay (26 septembrie 1869 - 26 iulie 1934) a fost un desenator şi caricaturist american. Este cunoscut pentru benzile desenate cu Micul Nemo, dar şi pentru „Dinozaurul Gertie”, un desen animat lansat în 1914. Winsor McCay este considerat un pionier al filmului de animaţie, fiind o sursă de inspiraţie pentru Walt Disney.