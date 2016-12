Desene premiate de Carrefour

Cea de-a XVI-a ediţie a concursului de desene organizat de Carrefour România a ajuns la final. Competiţia s-a desfăşurat în 14 oraşe ale ţării, la aceasta participând 290.000 de elevi, din aproximativ 720 de şcoli. „În judeţul Constanţa, concursul de desene a ajuns abia la cea de-a şasea ediţie. Au participat 15.867 de elevi, din 31 de şcoli”, a declarat directorul Carrefour Constanţa, Dan Anghel. În acest an, concursul s-a desfăşurat sub sloganul „Moş Crăciun aduce daruri de la Carrefour”. Marele premiu, o excursie la Disneyland Paris, a fost câştigat de Ionuţ Basfalian, din clasa I B a Şcolii Generale nr. 8 Constanţa. „Mă bucur foarte mult că am câştigat acest premiu”, a spus Ionuţ. Premiul II, o cameră foto digitală, a fost adjudecat de Mădălina Manole, din clasa a VI-a A din cadrul Şcolii Generale „Marin Sorescu” Constanţa, în timp ce premiul III (DVD Player) a revenit Ioanei Spinoche, din clasa a III-a D a Şcolii Generale „Nicolae Tonitza” Constanţa. Au mai fost acordate şi două menţiuni: pentru categoria clasele V-VIII o bicicletă şi pentru categoria clasele I-IV, un telefon prepaid. De asemenea, au mai fost oferite 10 premii, în cupoane Carrefour. Concursul de desene face parte din startegia de dezvoltare durabilă a Carrefour. Aceasta vizează implicarea în viaţa socială astfel încât să aducă beneficii unui număr cât mai mare de persoane. În acest an, Carrefour şi-a intensificat activitatea în domeniul social, participând la numeroase campanii de ajutorare alături de parteneri precum Unicef, Crucea Roşie şi Salvaţi Copiii. Programele au vizat toate segmentele de populaţie care au nevoie de susţinere sub diferite forme.