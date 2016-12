Desenele lui John Lennon, expuse la Londra

30 de desene şi schiţe semnate de fostul membru Beatles vor fi expuse pentru prima dată în 26 februarie, la Londra, iar copii ale acestora vor fi scoase la vânzare pentru sume între 800 şi 2.500 de lire sterline, relatează presa internaţională. Lucrările familiarizează publicul cu o latură mai puţin cunoscută a marelui muzician, aceea de artist plastic. De altfel, înainte să devină popular în toată lumea alături de colegii din The Beatles, Lennon a studiat la Institutul de Artă din Liverpool, însă a renunţat în favoarea carierei muzicale. Unul dintre desenele care vor fi expuse este intitulat Power to the People, după numele unei piese din cariera lui solo şi înfăţişează un om care ţine pumnul ridicat şi are o coroană pe cap, cu trimitere la Statuia Libertăţii. Considerat unul dintre cei mai mari muzicieni ai tuturor timpurilor, John Lennon a încetat din viaţă la 8 decembrie 1980, după ce a fost împuşcat în faţa casei sale, de un anonim care visa să devină celebru în acest mod.