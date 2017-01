Desert Trip, festivalul istoric al legendelor rockului clasic, reluat la cererea fanilor

Festivalul istoric Desert Trip s-a încheiat, duminică, după trei zile în care 75.000 de persoane au venit în deșertul californian pentru a-i vedea pe aceeași scenă pe monştrii sacri ai prezentului. Bob Dylan, The Rolling Stones, Neil Young, Paul McCartney, The Who și Roger Waters sunt cele șase capete de afiș ale Desert Trip, care au generat împreună peste 3,1 miliarde de dolari din vânzarea de bilete începând cu anul 2000, conform revistei „PollStar“.

The Who, cu membrii originali Pete Townshend și Roger Daltrey, a deschis show-ul de duminică, interpretând piese iubite și mult apreciate precum ''Can't Explain'', ''Who Are You'', ''The Rock'', ''Behind Blue Eyes'', ''Tommy'', 'Love, Reign O'er Me', ''My Generation'' și ''Won't Get Fooled Again''. Trupa a fost urmată de Roger Waters, arhitectul principal al Pink Floyd. Acesta a adus, special pentru acest concert, cel mai puternic sistem de sonorizare pe care a declarat că l-a folosit vreodată, potrivit „The Desert Sun“. Artistul a interpretat un set de piese ale celebrei formații, printre care s-au numărat cele de pe albumele ''Dark Side of the Moon'' (1973) și ''Animals'' (1977), dar și melodii arhi-fredonate precum ''Money'' și ''Breathe''.

Muzicianul britanicPaul McCartney, în vârstă de 74 de ani, a cântat sâmbătă, în a doua zi a festivalului, după Neil Young, dar și alături de acesta, iar show-ul său s-a concentrat în cea mai mare parte pe trupa de legendă al cărei membru a fost, The Beatles. Alături de Neil Young, artistul a cântat ''A Day in the Life'' unită cu ''Give Peace a Chance'' și ''Why Don't We Do It in the Road?'', pe care Young a interpretat un solo memorabil, după cum scrie publicația „Rolling Stone“.

În prima zi a megafestivalului legendelor rock ce are loc în deșertul californian, formația britanicăThe Rolling Stonesși-a demonstrat încă o dată energia fenomenală, mai ales Mick Jagger, care a dezlănțuit publicul cu balansul său caracteristic, în ciuda celor 73 de ani, și a glumit pe seama fanilor grizonați veniți să asculte un grup de rockeri îmbătrâniți. În afară de Ron Wood, care are 69 de ani, ceilalți membri ai formației au trecut de 70 de ani. The Stones au creat o imensă surpriză aducând un omagiu presupușilor lor rivali, The Beatles.Legendarul chitarist americanBob Dylana preferat în cea mai mare parte pianul, începându-și prestația cu "Rainy Day Women # 12 an 35'', înlănțuind apoi piese mai puțin cunoscute și încheind cu ''Masters of War", titlul său din 1963 despre începuturile Războiului Rece.

Deși Desert Trip a fost comparat de mulți cu istoricul Woodstock, evenimentul s-a adresat în special unui public de vârsta a doua și mai ales a treia, ceea ce i-a adus porecla ''Oldchella''. În plus, spre deosebire de festivalul din '69 la care au participat circa 400.000 de persoane, majoritatea tineri, dar care s-a desfășurat în condiții improprii și fără niciun fel de facilități, la Desert Trip publicul beneficiază de restaurante, băi cu aer condiționat, expoziții, salon de masaj, cafenele și Wi-Fi.

Desert Trip ar putea fi festivalul cel mai profitabil din istorie, prețul unui bilet ajungând la 1.599 de dolari pentru trei zile, cu locuri rezervate și acces la un bar. Cel mai ieftin bilet de pesite-ul oficial a fost de 399 de dolari pentru un loc în picioare în partea din spate. Datorită faptului că mare parte dintre categoriile de bilete la acest festival au fost epuizate, evenimentul se va repeta, cu aceiași artiști, weekend-ul următor.