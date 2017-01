Deșeuri din Europa, aduse ilegal cu tirurile către România!

În ultimii ani, România a fost numită groapa de gunoi a Europei, mai ales pentru că numeroase țări au cărat gunoaiele spre neutralizare în țara noastră. Cel mai recent caz a fost făcut public chiar de ministrul Mediului, care a anunțat că în luna iunie, la granița cu România au fost descoperite 16 tiruri cu 300 de tone de deșeuri din Germania, Austria și Ungaria, urmau a fi introduse ilegal în țara noastră.

În ultimii ani, România a fost numită groapa de gunoi a Europei, mai ales pe fondul importului masiv de deșeuri comunitare care au fost introduse în țară fie legal, fie pe calea contrabandei. Nu de puține ori s-a vorbit despre deșeuri periculoase transportate în România, unele dintre ele chiar prin Constanța, pe cale navală. Nu mai departe de primăvara acestui an, la granițele noastre s-a dat alarma după ce la urechile autorităților noastre au ajuns informații conform cărora în Italia se pregăteau transporturi masive de gunoi.

Ultimul episod descoperit de autoritățile române în lungul șir de agresiuni europene la adresa mediului din țara noastră a fost dezvăluit luni, în cadrul unei conferințe de presă, de ministrul Mediului, Cristiana Paşca Palmer, care a anunțat că 300 de tone de deșeuri care veneau din Germania, Austria și Ungaria au fost oprite în iunie la intrarea în România. În urma acestei "capturi" au fost deschise 3 dosare penale. ”Anul acesta am reușit să împiedicăm intrarea în țară a 16 tiruri cu deșeuri de import. Legislația românească și a UE împiedică importul de deșeuri care să ajungă la groapa de gunoi. În aceste tiruri, în documente erau deșeuri verzi, în container erau deșeuri reziduale mixte. Mergeau către 6 societăți din Hunedoara și Ilfov, dar cea mai mare parte către un singur operator economic. Am făcut un control acolo și am descoperit și alte ilegalități. Am sesizat autoritățile, acum e dosar penal în curs”, a declarat ministrul. Aceasta a precizat că 13 dintre cele 16 tiruri proveneau din Germania. Această nouă tentativă de a fenta regulile impuse la nivelul UE distruge mitul corectitudinii nemțești cu care s-a promovat Germania în întreaga lume. Un mit grav clătinat și de scandalul Dieselgate, în care mai bine de mai bine de 2,5 milioane de autoturisme aparținând grupului VAG, mărcile Volkswagen, Audi, Skoda și Seat, au fost rechemate în service pentru că ar fi avut montat softul ilegal care monitorizează emisiile poluante.

Revenind la dezvăluirile de luni ale ministrului Mediului, Pașca a declarat că toate deșeurile au fost trimise în țările de origine. "România nu e groapa de gunoi a Europei. 40% din gunoaie mergeau la un singur operator. E prima dată când se descoperă un astfel de transport. Am avut multe sesizări. În aceste țări, depozitarea la groapă e 80 euro/tona”, a precizat ministrul. Ea a adăugat că, în prezent, România nu percepe taxe pentru depozitarea deșeurilor la groapă și că intenționează ca de la 1 ianuarie 2017 să fie instituite aceste costuri. Ministrul a anunțat că transporturile de deșeuri au fost descoperite în intervalul 16 - 24 iunie, precizând că sunt în curs 3 dosare penale.