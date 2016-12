Desfigurat în bătaie sub ochii copilului

Şoselele din România sunt din ce în ce mai periculoase şi asta nu numai din cauza numeroaselor accidente rutiere, ci şi din pricina nenumăratelor incidente extrem de violente petrecute în trafic. În ultimii ani, zeci de cazuri în care şoferi nervoşi şi-au manifestat furia tăbărând pe pietoni au fost mediatizate, unele dintre ele şocând opinia publică şi ridicând serioase semne de întrebare legate de siguranţa cetăţenilor. Numai în luna decembrie a anului trecut, trei incidente în care şoferii au tras cu pistolul în trafic pentru a-şi face dreptate sau pentru a-şi intimida adversarul au fost înregistrate la poliţie. Alţi şoferi aleg să îşi rezolve problemele din trafic cu pumnii şi picioarele, ceea ce înseamnă că pericolul ne pândeşte la orice pas. Asta a simţit pe pielea lui şi Tudor Cristian Vasile, de 36 de ani, din Constanţa, care a fost snopit în bătaie doar pentru că a încercat să traverseze strada, pe trecerea de pietoni, împreună cu soţia şi fetiţa sa, de numai doi ani şi patru luni. Incidentul a avut loc sâmbăta trecută, în zona Piaţa Brotăcei, în jurul orei 18.00.

BĂTUT CU PUMNII ŞI PICIOARELE Soţia victimei povesteşte terifiată despre incidentul la care a asistat şi care, probabil, îi va rămâne întipărit în minte mult timp de acum înainte. „Am coborât din microbuz şi am vrut să traversăm strada, eu fiind cu fetiţa în braţe. Am călcat pe trecere, iar pe la jumătatea drumului, am observat că vine un autoturism cu viteză. Carosabilul avea porţiuni de gheaţă, iar soţul meu i-a făcut semn din mână şoferului să meargă mai încet, ca să putem trece. Nici nu am apucat să păşim pe trotuar, că maşina a oprit pe mijlocul străzii şi din autoturism a coborât o persoană care a început să ne înjure, după care, brusc, respectivul l-a luat la bătaie pe soţul meu. L-a doborât la pământ şi, imediat, din maşină au mai coborât încă două persoane şi au început să îl lovească cu pumnii şi picioarele. Fetiţa mea a început să plângă şi să ţipe de frică „Tati, tati, ce-i?” şi, de teamă să nu ne lovească şi pe noi, m-am dat la o parte şi am început să strig după ajutor. În zonă s-au strâns mai multe persoane care au început să ţipe la agresori, însă nimeni nu a intervenit. Pentru că autoturismul respectiv blocase circulaţia, alţi şoferi au început să claxoneze şi, văzând că s-a strâns mai multă lume, indivizii au fugit”, a povestit înlăcrimată Mariana Vasile.

ANCHETĂ Martorii au sunat la 112, iar la adresa respectivă au ajuns un echipaj de poliţie şi ambulanţa. Victima a fost transportată la spital, unde a rămas internată pentru investigaţii. Soţia victimei le-a indicat poliţiştilor numărul de înmatriculare al autoturismului Opel, CT 05 SUX şi a adăugat că agresorii erau tineri cu vârste cuprinse între 20-25 de ani. Mariana Vasile a mai precizat că poliţiştii i-au spus că autoturismul aparţine unui bărbat de 50 de ani, din Chirnogeni. Femeia a declarat că va merge până în pânzele albe pentru a face dreptate în acest caz. „Se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, dar şi pentru identificarea celor trei persoane participante la conflict”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, ag. pp. Anca Chiriţă.