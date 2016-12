Desfiinţarea Inspecţiei Muncii, pârâtă la Avocatul Poporului

11:04:35 / 09 Ianuarie 2015

pentru cei ce vorbesc

habar nu aveti despre ce vorbiti. inspeorii de munca sunt umiliti in timpul controalelor, agresati, fara aparare, prost platiti si aduc la bugetul de stat milioane de euro lunar. inspectia muncii este o institutie veche si foarte utila in lume. ea nu este comasata pentru ca nu are legatura cu nimic, ea trebuie conectata informatic vorboind cu alte institutii, nu desfiintata. cand va pierdeti locurile de munca si asa greu de gasit si cand recuperati salarii, etc e buna inspectia muncii?