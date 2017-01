Deşi alimentele s-au ieftinit, rata inflaţiei a crescut

Preţurile de consum au stagnat sau au crescut uşor în august, pe fondul unui curs de schimb stabil şi a ieftinirii produselor alimentare, însă rata anuală a inflaţiei a urcat faţă de iulie, de la 5,06%, la 5,1-5,3%, pe fondul unui efect de bază negativ, spun analiştii financiari. Astfel, rata anuală va urca pentru prima dată după cinci luni consecutive de scădere. Punctul cel mai de jos din 2009 a fost atins în iulie, cînd inflaţia anuală a fost de 5,06%. „După această cotitură, ne aşteptăm ca, în lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie, inflaţia să-şi reia trendul descendent. În august a fost şi un efect de bază negativ, deoarece în luna similară din 2008 am avut deflaţie”, a declarat economistul-şef al BCR, Lucian Anghel. El spune că preţurile au fost constante în august faţă de iulie, astfel că rata anuală se va plasa la 5,2%. Aceeaşi prognoză de stagnare a preţurilor se regăseşte şi în analiza lui Laurian Lungu, managing partner în cadrul Macroanalitica, care precizează că sînt şanse mai mari pentru o uşoară deflaţie. Pe de altă parte, senior-economistul ING, Nicolae Chidesciuc, spune că preţurile au avansat cu 0,1% în august, iar rata anuală a ajuns la 5,3%. „Nu s-a întîmplat nimic deosebit în august. Cursul a fost relativ stabil, iar creşterea este rezultatul unui efect de bază negativ. Ne aşteptăm în continuare la o deflaţie în ceea ce priveşte preţurile alimentare. În alte ţări s-a înregistrat deflaţie pe total ca urmare a impactului foarte mare de la alimente”, a spus Chidesciuc. O prognoză asemenătoare o are şi economistul RBS România, Cătălina Molnar, care spune însă că reducerea preţurilor la alimente va fi mai puţin accentuată decît în iulie. Pe de altă parte, ea crede că este posibil ca inflaţia din august să fie influenţată şi de posibile creşteri la preţurile la ţigări, deoarece distribuitorii pot include majorări mai devreme decît data anunţată a creşterii accizelor la tutun, de la 1 septembrie. În scenariul de bază, ea vede o inflaţie de 0,1% faţă de iulie şi de 5,3% faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Banca Naţională a României a fixat pentru 2009 o ţintă de inflaţie de 3,5%, cu un interval de variaţie de un punct procentual, şi prognozează că indicatorul se va plasa la 4,3% în luna decembrie. Fondul Monetar Internaţional estimează că inflaţia din acest an se va plasa la 4,3%, sub punctul central de 4,5% avut în vedere la momentul negocierii acordului stand-by, în luna martie.