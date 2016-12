Deşi ar fi vrut ouă de dinozaur, regele Cioabă a vopsit ouă de struţ cu... trafaletul sfinţit

Regele romilor, Dorin Cioabă, se pregăteşte de Paşte. Alături de membrii familiei, el spune că a vopsit peste 600 de ouă şi le-a vopsit cu un trafalet sfinţit. Regele este bucuros că pentru prima oară alături de el la masa de Paşte sunt şi cei doi nepoţi gemeni. Pentru ei a vopsit personal ouă de struţ: "Pentru prima oară o să avem pe masa de Paşti ouă de struţ. M-am gândit că la masa regelui trebuie să fie cele mai mari şi cele mai atractive produse. Şi am cumpărat unul pentru Florin şi unul pentru Dorin, pentru prinţişorii noştri şi am mai cumpărat ouă de prepeliţă. Am căutat de dinozaur, pe tot internetul şi mi s-a spus că de mii de ani n-au mai fost prin magazine". Întrebat ce culoare a folosit, el a spus că ultima fiţă sunt ouăle aurii, care seamănă cu coroana regală. Regele a spus că a fost nevoit să împrumute de la Patriarh trafaletul de la sfinţit, pentru că numai cu trafaletul poate să vopsească ouăle mari de struţ.